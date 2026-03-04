Calendario de la NASCAR Cup Series 2026: ¿Qué carrera de NASCAR hay hoy?

Kyle Larson se proclamó campeón de la NASCAR Cup Series el pasado mes de noviembre tras terminar tercero en la carrera del campeonato de la NASCAR Cup Series. Fue su segundo campeonato y una victoria sorprendente frente a Denny Hamlin, que parecía tener el campeonato casi asegurado.

Tras la carrera decisiva, Larson compartió su sorpresa por haber ganado el título: «Sinceramente, no me lo puedo creer», declaró Larson en la página web oficial de Hendrick Motorsports. «De verdad, me he quedado sin palabras. No me lo puedo creer. Teníamos un coche normalito, en el mejor de los casos. Se nos pinchó la rueda delantera derecha y perdimos una vuelta.

Nos salvó la bandera amarilla. Hicimos la ola. Fue una carrera realmente mala. Cambiamos dos neumáticos. Pensé: "Dios mío, ya está. Ahora vamos a quedar los últimos". Tenía mucho más agarre de lo que esperaba».

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la NASCAR 2026 Cup Series a continuación, incluido el calendario completo de la temporada, los resultados de las carreras y cómo puedes ver toda la acción en directo este año. La NASCAR 2026 Cup Series promete acción y adrenalina para los aficionados al automovilismo.

¿Cuándo comienza la NASCAR Cup Series?

El calendario de la NASCAR Cup Series comienza el 1 defebrero con la Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium. Sin embargo, la temporada no arranca hasta que se celebre la Daytona 500 el domingo 15 de febrero, cuando los pilotos comienzan a sumar puntos para el campeonato.

Fecha Carrera Ganador Ver 4 de febrero Cookout Clash Ryan Preece FOX / FuboTV 12 de febrero America 250 Florida Duel 1 Joey Logano FS1 / FuboTV 12 America 250 Florida Duel 2 Chase Elliot FOX / FuboTV 15 DAYTON 500 Tyler Reddick FOX / FuboTV 22 Autotrader 400 Tyler Reddick FOX / FuboTV 1 de marzo DuraMax Grand Prix Tyler Reddick FS1 / FuboTV 8 Straight Talk Wireless 500 FS1 / FuboTV 15 Pennzoil 400 FS1 / FuboTV 22 Goodyear 400 FS1 / FuboTV 29 Cook Out 400 FS1 / FuboTV 12 Food City 500 FS1 / FuboTV 19 Advent Health 400 FOX / FuboTV 26 Jack Links 500 FS1 / FuboTV 3 de mayo Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 de mayo Go Bowling at The Glen FS1 / FuboTV 17 de mayo Carrera All-Star de NASCAR FS1 / FuboTV 24 Coca-Cola 600 FS1 / FuboTV 31 de mayo Cracker Barrel 400 FS1 / FuboTV 7 de junio FireKeepers Casino 400 Prime 14 de junio Carrera de la NASCAR Cup Series Prime 21 de junio Anduril 250 Prime 28 de junio Tayota / Save Mart 350 Prime 5 de julio Carrera de la NASCAR Cup Series en Chicagoland TNT / Sling TV 12 de julio Quaker State 400 TNT / Sling TV 19 de julio Window World 450 TNT / Sling TV 26 de julio Brickyard 400 USA Network / FuboTV 9 de agosto Iowa Corn 350 USA Network / FuboTV 15 de agosto Cook Out 400 USA Network / FuboTV 23 Carrera de la Copa NASCAR en New Hampshire USA Network / FuboTV 29 Coke Zero Sugar 400 USA Network / FuboTV 6 de septiembre Cook Out Southern 500 USA Network / FuboTV 13 de septiembre Enjoy Illinois 300 USA Network / FuboTV 19 de septiembre Bass Pro Shops Night Race USA Network / FuboTV 27 Hollywood Casino 400 USA Network / FuboTV 4 de octubre South Point 400 USA Network / FuboTV 11 Bank of America ROYVAL 400 USA Network / FuboTV 18 Freeway Insurance 500 USA Network / FuboTV 25 Yellawood 500 Peacock 1 de noviembre Xfinity 500 Peacock 8 de noviembre Campeonato de la NASCAR Cup Series Peacock

🇺🇸 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en Estados Unidos?

Las carreras de la NASCAR Cup Series se retransmitirán en FOX y FS1 durante la primera parte de la temporada (del 2 de febrero al 18 de mayo). Prime y TNT se encargarán de la retransmisión durante la fase inaugural del torneo de la NASCAR (del 25 de mayo al 27 de julio). NBC y USA Network se encargarán de las retransmisiones durante el resto de la temporada, incluidas las eliminatorias (del 3 de agosto al 2 de noviembre).

Las carreras de FOX y FS1 se pueden ver en streaming en la aplicación Fox Sports, y las de NBC y USA, en Peacock. Los aficionados que busquen una opción de streaming más sencilla pueden suscribirse a FuboTV, donde podrán ver todas las carreras retransmitidas por FOX, FS1 y NBC & USA Network. Las carreras cubiertas por TNT se pueden ver en directo en Sling TV.

🇬🇧 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en el Reino Unido?

Premier Sports retransmite en directo la NASCAR Cup Series durante todo el año en el Reino Unido. Los clientes de Sky pueden añadir Premier Sports por 10,99 £ al mes con un contrato mínimo de 12 meses. El paquete de contrato mensual renovable cuesta 15,99 £ y se puede cancelar con un preaviso de 30 días. La opción más económica es pagar 120 £ por adelantado por la suscripción de todo un año.

Los clientes de Amazon Prime Video también pueden añadir Premier Sports por

🛜 Vea la NASCAR Cup Series desde cualquier lugar con una VPN

Si las carreras de la NASCAR Cup Series no se pueden ver en directo en tu zona o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para seguir la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura que te permite eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Si no está seguro de qué VPN elegir, le recomendamos ExpressVPN, pero también puede consultar nuestra guía detallada sobre VPN para determinar cuál es la mejor para usted.