Calendario de la NASCAR Cup Series 2026: ¿Qué carrera de la NASCAR se celebra hoy?

Kyle Larson se proclamó campeón de la NASCAR Cup Series en noviembre tras terminar tercero en la carrera final. Fue su segundo título y una victoria sorprendente sobre Denny Hamlin, que parecía favorito.
Tras la carrera, reconoció: «No me lo creo. Teníamos un coche mediocre; pinchamos la rueda delantera derecha y perdimos una vuelta.
“La bandera amarilla nos salvó; hicimos la vuelta de honor. Esa tanda fue mala, cambiamos dos neumáticos y pensé: ‘Dios mío, ahora quedaremos atrás’. Pero el coche respondió mejor de lo esperado”.
Deja que GOAL te cuente lo esencial sobre la NASCAR Cup Series 2026: calendario, resultados y cómo verla en directo.
¿Cuándo empieza la NASCAR Cup Series?
El calendario de la NASCAR Cup Series empieza el 1 defebrero con la Cookout Clash en el Bowman Gray Stadium. La temporada comienza oficialmente el domingo 15 de febrero en la Daytona 500, cuando los pilotos empiezan a sumar puntos para el campeonato.
Calendario de la NASCAR Cup Series
|Fecha
|Carrera
|Ganador
|Ver
|4 de febrero
|Cookout Clash
|Ryan Preece
|FOX / FuboTV
|12 de febrero
|America 250 Duelo de Florida 1
|Joey Logano
|FS1 / FuboTV
|12 de febrero
|Duelo de Florida 2
|Chase Elliot
|FOX / FuboTV
|15 de febrero
|DAYTON 500
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|22 de febrero
|Autotrader 400
|Tyler Reddick
|FOX / FuboTV
|1 de marzo
|Gran Premio DuraMax
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|8 de marzo
|Straight Talk Wireless 500
|Ryan Blaney
|FS1 / FuboTV
|15 de marzo
|Pennzoil 400
|Denny Hamlin
|FS1 / FuboTV
|22 de marzo
|Goodyear 400
|Tyler Reddick
|FS1 / FuboTV
|29 de marzo
|Cook Out 400
|Chase Elliott
|FS1 / FuboTV
|12 de abril
|Food City 500
|FS1 / FuboTV
|19 de abril
|AdventHealth 400
|FOX / FuboTV
|26 de abril
|Jack Links 500
|FS1 / FuboTV
|3 de mayo
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 de mayo
|Go Bowling at The Glen
|FS1 / FuboTV
|17 de mayo
|Carrera de las Estrellas de la NASCAR
|FS1 / FuboTV
|24 de mayo
|Coca-Cola 600
|FS1 / FuboTV
|31 de mayo
|Cracker Barrel 400
|FS1 / FuboTV
|7 de junio
|FireKeepers Casino 400
|Prime
|14 de junio
|Carrera de la NASCAR Cup Series
|Prime
|21 de junio
|Anduril 250
|Prime
|28 de junio
|Toyota / Save Mart 350
|Prime
|5 de julio
|Carrera de la NASCAR Cup Series en Chicagoland
|TNT / Sling TV
|12 de julio
|Quaker State 400
|TNT / Sling TV
|19 de julio
|Window World 450
|TNT / Sling TV
|26 de julio
|Brickyard 400
|USA Network / FuboTV
|9 de agosto
|Iowa Corn 350
|USA Network / FuboTV
|15 de agosto
|Cook Out 400
|USA Network / FuboTV
|23 de agosto
|Carrera de la NASCAR Cup en New Hampshire
|USA Network / FuboTV
|29 de agosto
|Coke Zero Sugar 400
|USA Network / FuboTV
|6 de septiembre
|Cook Out Southern 500
|USA Network / FuboTV
|13 de septiembre
|Enjoy Illinois 300
|USA Network / FuboTV
|19 de septiembre
|Carrera nocturna de Bass Pro Shops
|USA Network / FuboTV
|27 de septiembre
|Hollywood Casino 400
|USA Network / FuboTV
|4 de octubre
|South Point 400
|USA Network / FuboTV
|11 de octubre
|Bank of America ROYVAL 400
|USA Network / FuboTV
|18 de octubre
|500 de Freeway Insurance
|USA Network / FuboTV
|25 de octubre
|Yellawood 500
|Peacock
|1 de noviembre
|Xfinity 500
|Peacock
|8 de noviembre
|Campeonato de la NASCAR Cup Series
|Peacock
🇺🇸 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en EE. UU.?
FOX y FS1 transmiten las primeras carreras (2 de febrero – 18 de mayo). Prime y TNT cubren la fase inicial del campeonato (25 de mayo – 27 de julio). NBC y USA Network se encargan del resto de la temporada y los playoffs (3 de agosto – 2 de noviembre).
Las carreras de FOX y FS1 se ven en streaming por la app de Fox Sports, y las de NBC y USA Network, en Peacock. Para una opción más sencilla, FuboTV ofrece todas las carreras de FOX, FS1, NBC y USA Network. Las carreras de TNT se ven en directo en Sling TV.
🇬🇧 ¿Cómo ver la NASCAR Cup Series en el Reino Unido?
Premier Sports retransmite en directo la NASCAR Cup Series todo el año en el Reino Unido. ClientesdeSky: 10,99 £/mes con contrato de 12 meses. Contrato mensual renovable: 15,99 £/mes, cancelación con 30 días de antelación. Mejor precio: 120 £ por un año completo.También puedes añadir Premier Sports a tu suscripción de Amazon Prime Video por 15,99 £ al mes.
🛜 Ve la NASCAR Cup Series desde cualquier lugar con una VPN
Si no retransmiten las carreras de la NASCAR Cup Series en tu zona o estás de viaje, usa una VPN para verlas donde sea. Una VPN crea una conexión segura que elude las restricciones geográficas y te permite acceder a tus servicios de streaming favoritos.
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