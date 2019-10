Calderón sobre los rumores: “No me importa lo que estén hablando”

El ‘Chicote’ ha sido pretendido para el próximo torneo por clubes como América y Chivas.

Cristian Calderón, defensor del , aseguró dejar de lado los rumores que lo han puesto fuera del equipo de Guillermo Vázquez, toda vez que ha destacado en el último torneo.

Y es que el ‘Chicote’ se ha vuelto objeto del deseo del América, que incluso se habla pondría una importante oferta económica sobre la mesa, así como de en la reestructuración que busca desarrollar Ricardo Peláez.

"Sinceramente yo no hago caso de las cosas que salen, yo estoy concentrado en estar en el Necaxa por el momento y en el que es el próximo rival. La verdad es que no me importa lo que estén hablando, al final del torneo ya es cosa que vamos a ir viendo", mencionó en conferencia de prensa.

El canterano del Atlas se ha dicho halagado por el interés que han puesto dos de los equipos grandes por sus servicios. “Yo creo que es por estar haciendo las cosas bien lo que se ha hablado de mí y por lo mismo sigo en pie a hacer las cosas bien, sigo en pie de seguir trabajando, de seguir creciendo futbolísticamente".