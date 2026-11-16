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Abdelmawgood Samir
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Cálculos complejos y una sorpresa en el horizonte: la lista europea del Barcelona, al rojo vivo

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El Barcelona afronta la fase decisiva de la Champions League con varios asuntos pendientes en torno a su lista, ante la proximidad del plazo para modificar los jugadores inscritos, lo que podría abrir la puerta a la participación de dos talentos de la cantera del club en las próximas rondas.

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Al conjunto catalán le quedan cuatro partidos de la fase liga, ante el Slavia de Praga, el Manchester City, el Sporting de Lisboa y el Como, después de sumar tres victorias y una sola derrota, frente al París Saint-Germain.

Con el final de esta fase el 28 de enero y la proximidad de la fecha límite, fijada el 4 de febrero, el Barcelona podrá inscribir a tres nuevos jugadores en su lista europea.

La lista «B» define la situación de los jóvenes talentos

Según el diario «Sport», la normativa de la UEFA obliga a dividir a los jugadores en dos listas: la primera incluye a los futbolistas inscritos con el equipo y la segunda está reservada a los jugadores jóvenes que cumplen unos requisitos concretos, entre ellos haber permanecido en el club al menos dos años desde los 15.

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La lista «B» del Barcelona para la temporada 2026-2027 incluyó a Jordi Pesquer, Landry Ferrer, Guillem Víctor, Àlex Campos, Brian Fariñas, Orian Jorin, Pedro Villar y Shane Kluivert.

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La lista «A», por su parte, reúne a los jugadores del primer equipo, además de Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim, que no cumplían los requisitos para figurar en la segunda lista al no haber pasado dos años en el club, por lo que incluirlos en la primera era la única vía de la que disponía el entrenador Hansi Flick para contar con ellos.

Ibrahima Tounkara y Hafiz Gariba esperan su oportunidad

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Hay otros nombres que, por ahora, no pueden jugar la Champions League, entre los que destacan Ibrahima Tounkara y Hafiz Gariba, al no cumplir los requisitos para ser inscritos en la lista «B».

Aunque Tounkara lleva más de dos años en La Masia, no cumple el requisito de haber cumplido los 15 años durante el periodo exigido, lo que le impide acogerse a esta vía.

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El caso de Gariba, de 19 años, es distinto: todavía no se han cumplido dos años desde su llegada a la cantera del Barcelona.

Ambos jugadores necesitan ser inscritos en la lista «A» para poder participar en la próxima fase, una opción que el Barcelona tendrá a su alcance a finales de enero, aunque exige reorganizar la lista actual, que ya ha alcanzado el máximo permitido de 25 jugadores.

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Una posible salida podría abrir la puerta

La directiva del Barcelona tendrá que estudiar las opciones disponibles para hacer sitio a los jugadores, ya sea prescindiendo de algunos nombres o aprovechando cualquier cambio en el mercado de invierno.

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Alejandro Balde figura entre los nombres que podrían moverse en las próximas semanas, mientras que la situación de cualquier nuevo fichaje que llegue al equipo seguirá siendo un factor determinante para configurar la lista europea.

Por lo tanto, la inscripción de Tounkara y Gariba no será una simple decisión técnica de Flick, sino que requerirá cálculos precisos sobre el número de plazas permitido, los jugadores que pueden salir de la lista y los posibles fichajes antes de que se cierre el plazo establecido.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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