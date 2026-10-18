El Lyon venció a su invitado, el Niza, por 2-1 la tarde del domingo, en el cierre de la séptima jornada de la Ligue 1.

El defensa egipcio Mohamed Abdelmonem fue titular con el Niza y recibió una tarjeta amarilla en el minuto 48.

Mohamed Abdelmonem también provocó la expulsión de Kaito Nakamura, jugador del Lyon, en el minuto 70, y abandonó el encuentro en el minuto 81.

El sitio Foot Mercato repasó los momentos más destacados del partido, en el que el Lyon logró dar la vuelta al marcador durante la primera mitad gracias a Pavel Sulc y Tanner Tessmann, antes de resistir los ataques del Niza en los últimos 20 minutos, pese a la inferioridad numérica en sus filas.

A pesar de las ausencias de Tolisso, Nuamah, Morton y Greif, los jugadores del Lyon impusieron su dominio sobre el desarrollo del juego desde el inicio. Gracias a una gran posesión y a una presión adelantada, el equipo del entrenador Paulo Fonseca monopolizó el balón, aunque no consiguió inquietar realmente la portería de Yehvann Diouf.

Y en contra de lo esperado, el Niza fue el equipo que abrió el marcador. En su primera llegada real, Jonathan Clauss se lanzó por el costado derecho antes de enviar un centro medido a Elye Wahi, que alojó el balón en la red con un disparo directo que se fue al ángulo estrecho de la portería de Rémy Descamps, firmando el primer gol en el minuto 18.

El dominio del Lyon se vio recompensado con el gol del empate en el minuto 32. Tras un arranque de Duranville por el costado izquierdo, Diouf respondió a su potente disparo, pero Sulc remató el rechace de forma perfecta y lo mandó a la red, devolviendo el partido al punto de partida con el 1-1. Y apenas dos minutos después, en un saque de falta ejecutado con un pase corto entre Boudaoui y uno de sus compañeros, Attikam envió un centro que llegó a la cabeza de Tanner Tessmann, quien puso al Lyon por delante 2-1 en el minuto 34.

Gracias a su superioridad en los duelos individuales, a su mayor precisión técnica y a su agresividad en la recuperación del balón, los jugadores del Lyon terminaron la primera parte por delante en el marcador con todo merecimiento, después de haber tenido el 60% de posesión y de haber remated siete veces.

Con el inicio de la segunda mitad, el Lyon mantuvo en un principio su control del partido. Duranville continuó con su gran actividad por el costado izquierdo. Pero el Niza, al contrario de lo ocurrido en la primera parte, comenzó paulatinamente a generar peligro sobre la portería rival.

En un balón parado ejecutado por Clauss, Axel Witsel se elevó y remató de cabeza, con un balón que golpeó el travesaño de la portería de Descamps en el minuto 52. Y pocos minutos después, Nkunku intentó marcar con un potente disparo desde el costado izquierdo que obligó al portero del Lyon a intervenir para detenerlo.

Con la mejora en la precisión del pase y en la velocidad de circulación del balón, además de una mayor agresividad en la recuperación, los jugadores del Niza tomaron la iniciativa en ataque y lograron desordenar la organización defensiva del Lyon. Aun así, el Lyon siguió siendo capaz de generar peligro al contragolpe, en especial cuando Boudaoui desperdició una ocasión por falta de precisión en el último toque, tras un nuevo arranque de Duranville. Los jugadores del entrenador Fonseca mostraron una clara solidez defensiva y consiguieron mantener su ventaja pese a la creciente presión impuesta por el Niza.

Pero el partido vivió un giro decisivo en el minuto 70. Unos 10 minutos después de entrar como sustituto de Duranville, Nakamura fue expulsado de forma directa después de clavar, sin intención, los tacos de su bota en el pecho de Abdelmonem durante una disputa por un balón aéreo. Y con el Lyon jugando ya con diez futbolistas, el equipo se vio obligado a hacer frente a un Niza que había ganado un gran impulso moral por su superioridad numérica.

Apenas 3 minutos después, Wahi estuvo cerca de marcar su segundo gol personal, al conectar de cabeza un centro de Nkunku, pero su intento cruzado se estrelló en el poste en el minuto 73. Y en el tiempo añadido, Wahi marcó un gol que fue anulado por fuera de juego.

Gracias a esta victoria, el Olympique de Lyon se situó en el liderato de la Ligue 1 con 14 puntos, mientras que el Niza se quedó estancado en 8 puntos, en el puesto 13.



