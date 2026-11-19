Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Paul Mendy le guiña un ojo al Inter.

Relacionado con el Inter en el mercado de fichajes, el delantero senegalés del Cagliari declaró en una entrevista a Il Corriere dello Sport: «¿Los delanteros más fuertes que he visto? Lautaro es fenomenal, Malen es buenísimo y luego está Thuram. Creo que el Inter es el equipo más fuerte. Cuando jugamos contra ellos, hicimos un buen partido, pero fue muy difícil frenarles. También me gusta la Roma; perdimos en el Olímpico, pero merecimos más».

A finales de octubre, el futbolista nacido en 2007 prolongó su contrato hasta junio de 2032 con el Cagliari, donde hasta ahora ha marcado 4 goles en 22 partidos con el primer equipo, después de anotar 16 goles en 32 partidos con el Primavera del Cagliari.

El lunes pasado, Mendy marcó su primer gol con la selección en el partido de clasificación para la Copa África contra Sudán: «En la ida, en Dakar, estaba toda mi familia en la grada; en la vuelta marqué mi primer gol con la selección y mi madre lloró de alegría».

Anuncios Anuncios

«Me gusta el idioma italiano, intenté aprenderlo en cuanto llegué aquí. Jugaba en la calle, en Dakar, la capital de Senegal. Un entrenador, Makati, se fijó en mí y me llevó a su academia. Allí se fijaron en mí dos ojeadores: Miriam Peruzzi y Sergio Borgo, que me llevaron al Asc Bambey; se lo debo todo a ellos. Y luego, un buen día, me trasladaron a Roma, a la espera de encontrar un equipo en Italia».

Related Topics

«Después de un par de semanas me dijeron que el Cagliari me daría una oportunidad. Desde entonces empecé a seguir al Cagliari por televisión y me hice aficionado del equipo. Recuerdo el Cagliari-Milan 3-3; se me quedó grabado el doblete de Zappa. Me aceptaron en la prueba, estaba felicísimo. Roberto Muzzi quiso ficharme a toda costa. También doy las gracias a Francesco Pisano, mi primer entrenador en el Primavera, a Pisacane y al presidente Giulini».

«¿Mi primera convocatoria con el primer equipo? Caminaba por el pasillo del centro de entrenamiento y me crucé con Pisacane, que me dijo: “Mañana te convoco para el partido contra el Napoli”. Fue una alegría inmensa. Supe que iba a debutar como titular el día antes del Cagliari-Atalanta. Cuando el entrenador me lo dijo, me quedé en blanco; pasé horas pensando en lo que tenía que hacer, a qué debía prestar atención y cómo moverme en el campo. No tengo palabras para describir mi felicidad después de aquel doblete y de una victoria decisiva para lograr la permanencia».

Anuncios

«Creo que este año he crecido mucho. ¿Con qué compañero has congeniado más? Con Trepy. En el Primavera jugábamos juntos y marcábamos muchos goles. Me entiendo bien con él en el campo y fuera de él; es un gran futbolista, una gran persona, para mí es un hermano».