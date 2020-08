Cádiz se acerca a Brayan Cortés, arquero de Colo Colo y Chile

El guardameta popular admitió que el Submarino Amarillo se contactó con su oficina de representación. ¿Se convierte en un 'nuevo Bravo'?

Nombrar a Brayan Cortés a la hora de hablar de sucesores de Claudio Bravo no es antojadizo. Juega por , es titular desde pequeño, su primer gran club fue . Pero este fin de semana, el meta albo reconoció contactos con Cádiz, que acaba de ascender a . Si llegase a partir a , la ligazón sería todavía más grande entre ambos.

“Claudio Bravo me manda consejos por Instagram”

"Me gustaría mucho, ojalá llegué la oportunidad de partir, cualquier jugador quiere jugar afuera, pero me lo tomo con tranquilidad, quiero andar bien acá en Colo Colo y ojalá jugar en el extranjero, esa es mi meta", reseñó el iquiqueño a EnCancha.

En aquella charla, el 1 ratificó que "supe que llegaron algunos llamados, pero eso lo ve mi representante, ellos están manejando ese tipo de informaciones. Más allá no me he metido mucho, estoy cien por ciento concentrado en Colo Colo".

Mientras a su golero titular lo contactan desde el Viejo Continente, el Cacique continúa preparando el regreso del fútbol chileno ante Santiago Wanderers. A la par, Cádiz cayó 0-1 ante el nuevo Betis del Ingeniero Pellegrini el sábado por la tarde y desde El Desmarque el periodista Francisco Jiménez advirtió que no existe interés concreto del Submarino en Cortés. Cabe recordar además que Gonzalo Collao, también seleccionado nacional, juega para el , que descendió de Segunda a .