¿Cada cuatro años y 28 selecciones?... La verdad sobre el plan de la CAF para la Copa Africana de Naciones

Sigue el debate sobre el futuro de la Copa Africana de Naciones tras las decisiones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) a principios de este año.

Patrice Motsepe, presidente de la CAF, anunció que la Copa Africana de Naciones se disputará cada cuatro años en lugar de cada dos.

Se rumoreó un aumento de 24 a 28 selecciones, lo que generó críticas, aunque la CAF lo desmintió.

El periodista Miki Junior, especialista en fútbol africano, ha comentado el futuro de la Copa Africana y las intenciones de la CAF.

A través de su cuenta de «X», afirmó: «Las informaciones que indican que el Comité Ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol ha rechazado la propuesta del presidente Paters Motsibi de ampliar la Copa Africana de Naciones de 24 a 28 selecciones son inexactas».

Añadió que la propuesta sigue en estudio, pero no habrá cambios antes de 2032 por los desafíos de organizar las ediciones de 2027 y 2028.

Concluyó: «La propuesta incluye un nuevo formato de clasificación y un plan para celebrar la Copa Africana de Naciones cada cuatro años, con el fin de aumentar los partidos y los ingresos».







