Cabo Verde, tras su hazaña ante España, vuelve a sorprender a Uruguay y muestra excelentes estadísticas

Cabo Verde sigue invicto en su segundo partido mundialista. Tras empatar 0-0 con España, igualó 2-2 ante la bicampeona Uruguay. Una victoria ante Arabia Saudí en la última jornada clasificaría a Cabo Verde, y hasta un empate podría bastar. Uruguay, con los mismos dos puntos, probablemente deba vencer a España, lo que se antoja complicado.

Como se esperaba, Uruguay dominó la posesión, pero su falta de creatividad en el centro del campo, ya evidente ante Arabia Saudí (1-1), limitó sus ocasiones.

Su mejor ocasión nació de un contraataque: pase de Canobbio a Valverde, que falló solo ante Vozinha.

El peligro de Cabo Verde llegó sobre todo a balón parado, y así golpeó: Kevin Pina lanzó un tiro libre que atravesó una barrera mal posicionada (Maxi Araújo y Federico Viñas) y superó al experimentado portero Fernando Muslera (40), que se lanzó tarde: 0-1.

La ventaja no duró: un centro de Valverde lo cabeceó el rotterdamista Sidny Lopes Cabral al poste y Araújo aprovechó el rebote (1-1). Era su segundo tanto en el torneo.

En el descuento de la primera parte, un centro de Manuel Ugarte lo cabeceó Araújo atrás para que Agustín Canobbio marcara a puerta vacía: 2-1.

A la hora de juego, y con Deroy Duarte en cancha, Cabo Verde igualó de nuevo. Muslera falló al salir a un pase profundo de Mathias Oliveira y Hélio Varela definió a puerta vacía: 2-2.

Al borde del descanso, Uruguay volvió a adelantarse: centro de Ugarte, cabezazo atrás de Araújo y Canobbio marcó a placer. En la reanudación, Cabo Verde igualó de nuevo. Un pase atrás de Oliveira lo aprovechó Varela tras una mala salida de Muslera. Los uruguayos siguieron insistiendo y, tras un córner, Araújo marcó de nuevo, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

Con Nicolás de la Cruz y Darwin Núñez, el seleccionador Marcelo Bielsa buscó frescura. Uruguay presionó, Cabo Verde respondió, pero ya no hubo más goles. Así, con Arabia Saudí como último rival, Cabo Verde llega con opciones a la ronda final.