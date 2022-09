Byron Castillo demandará a la Federación de Chile por difamación

El abogado del lateral reveló la acción legal y agregó que su representado se acogerá al derecho de silencio ante el llamado a la audiencia en Zúrich.

Una nueva arita se sumó en el caso de Byron Castillo. Y es que el futbolista iniciará una demanda en contra de la Federación de Chile (FFCH) como respuesta a la denuncia que ésta interpuso ante la FIFA por una supuesta irregularidad en su acta de nacimiento, misma que pretende dejar a Ecuador sin asistir al Mundial de Qatar 2022.

Así lo confirmó su abogado, Andrés Holguín, en una entrevista concedida a Mach Deportes. “Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la Federación chilena", aseguró el jurista.

En la instancia, el colegiado se refirió a la notificación que recibió el lateral por parte del Comité de Apelación del organismo, quien deberá presentarse a comparecer el próximo 15 de septiembre en la audiencia que se llevará a cabo en Zúrich, Suiza.

“Byron Castillo me tendrá que dar un poder para representarlo. Si la FIFA desea me puedo presentar, al igual que el abogado que lo representó ante el Registro Civil”, señaló, advirtiendo que el jugador que milita en el Club León de México probablemente se acoja al derecho de silencio.

“La legislación Suiza, país donde está la sede de la FIFA, permite que Byron Castillo se pueda acoger al derecho de silencio”, dijo. Más aún cuando “el proceso es de la Federación chilena contra la de Ecuador, no contra el jugador”.

En caso que los reclamos no resulten favorables para el combinado criollo, la Asociación nacional acudirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) como última instancia. Al respecto, el profesional declaró que "eso no nos quita el sueño".

Holguín, quien ya había hablado del tema con radio La Redonda, insistió que el seleccionado del Tri “no tiene la obligación legal de comparecer, no es parte. En un juicio, si mis testigos deciden no ir, no los puedo obligar. No es como Estados Unidos”.

Y en la misma línea, agregó que “es muy probable que el jugador ni siquiera aparezca a declarar (...) Este partido se puede jugar por tres días seguidos, 10 veces, y el resultado va a seguir siendo el mismo. Si el señor Eduardo Carlezzo le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la Federación Ecuatoriana por goleada”.

“No vemos por dónde podríamos preocuparnos”, dijo, por su parte, el presidente Francisco Egas, sobre el fallo a favor de su Selección, del pasado 10 de junio, que echó por tierra los argumentos entregados por la ANFP en contra del zaguero.

Además, apuntó a que la entidad “solo está cumpliendo con su procedimiento. Nuestra defensa y argumentos siguen siendo los mismos en el tema de Byron Castillo, en ese sentido no hay preocupación”.

"Vamos a cumplir con los procedimientos y nosotros seguimos en lo nuestro, que es preparar el Mundial”, sentenció el directivo que se mostró confiado pues la “FIFA ha dado muestras en su primera instancia que tenemos la razón y no vemos por qué eso tendría que cambiar, no hemos visto un argumento contundente o una prueba como ellos (en Chile) dicen, algo que sea determinante”, finalizó.