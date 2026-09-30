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BVB, rumor: ¿Tiene una cláusula el Borussia Dortmund? Nuevos detalles sobre Paris Brunner

Después de que Sky pusiera recientemente sobre la mesa una posible opción de recompra del Borussia Dortmund para la exjoya del BVB Paris Brunner (AS Mónaco), que está en gran forma, Foot Mercato revela ahora nuevos detalles.

Según el portal francés, el subcampeón alemán no tiene una opción de recompra clásica por Brunner. En su lugar, el BVB solo se aseguró un matching right al vender al jugador ofensivo al AS Mónaco. Esto significa que, ante posibles futuras ofertas por Brunner, el Borussia será informado y podrá igualarlas si lo considera necesario. Sin embargo, según añade Foot Mercato, un regreso a Dortmund no figura actualmente en la lista de prioridades del internacional alemán sub-21.

Brunner dejó el BVB en 2024 rumbo al Mónaco por un traspaso de cuatro millones de euros, y acto seguido fue cedido al Cercle Brujas, en Bélgica. Después de un año extremadamente complicado allí, Brunner estuvo casi completamente apartado en el Mónaco la temporada pasada y apenas jugó. Sin embargo, al inicio del curso actual, el ex del Dortmund despegó sorprendentemente, se ha convertido de repente en titular en el líder de la Ligue 1 y ya ha marcado seis goles en siete partidos oficiales en 2026/27.

Con ello, Brunner ya se ha catapultado incluso al radar del nuevo seleccionador Jürgen Klopp y confirmó recientemente su extraordinario estado de forma en su debut con la sub-21 de la DFB con un doblete en una victoria por 4-0 en Letonia.

Mientras tanto, el Mónaco quiere premiar la evolución positiva de Brunner lo antes posible con un nuevo contrato. Según L'Equipe, ya hay conversaciones en marcha sobre una ampliación del vínculo del jugador de 20 años, que expira en 2028.

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BVB, rumor: ¿Decisión inminente sobre el futuro de Niko Kovac?

Después de que el BVB hiciera oficiales el lunes las renovaciones de contrato de los responsables Thomas Treß, Carsten Cramer y Lars Ricken, al parecer también pronto habrá claridad con el entrenador Niko Kovac.

Según la información de Ruhr Nachrichten, ya en el actual parón de selecciones se sentarán las bases para una continuidad en la colaboración. Se habla de "conversaciones exploratorias decisivas". Según se informa, Kovac volvería entonces a ampliar su contrato, actualmente vigente hasta 2027, en el siguiente parón de selecciones, en noviembre.

Además, los responsables del Borussia Dortmund no parecen considerar que las conversaciones vayan a ser complicadas. Tanto el club como Kovac estarían muy satisfechos con la situación y la evolución actuales.

Kovac se hizo cargo del BVB en febrero de 2025 y lo llevó desde la undécima plaza hasta los puestos de la Champions League. En el verano siguiente, su contrato fue ampliado hasta 2027, antes de que el Borussia se proclamara subcampeón. Tras cuatro jornadas en esta joven temporada, el Dortmund lidera actualmente la clasificación con el impecable balance de doce puntos.

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BVB, noticias: Kevin Großkreutz se mofa del Schalke 04

Kevin Großkreutz considera más bien desconcertante que el FC Schalke 04 y el Borussia Mönchengladbach mantengan desde hace poco una amistad entre aficiones.

En su pódcast "Viertelstunde Fussball", el icono del BVB dijo con ironía sobre esta unión: "¡Ahora tenemos dos derbis!" Großkreutz añadió: "Después del parón de selecciones podemos ir a Colonia, porque juegan el domingo. Pero los del Schalke no por los del Gladbach, porque ellos mismos tienen un partido allí. Así que ya somos mayoría. ¡Va a ser un fin de semana brutal!"

Mientras el BVB y el 1. FC Colonia mantienen desde hace años contactos amistosos, en Schalke y Gladbach se han unido ahora los respectivos archirrivales de ambos clubes. "El lector atento quizá ya se haya dado cuenta: la sección de amistades ha crecido en un club. Los contactos con la escena ultra de Mönchengladbach existen realmente desde principios de los 2000. Aunque en el ínterin se habían perdido de vista, estos han resurgido en los últimos diez años", decía recientemente al respecto el boletín de la curva del S04, "Blauer Brief".

Aun así, Großkreutz no pudo evitar lanzar un pequeño dardo contra el Schalke. Dado que los Königsblauen también están estrechamente vinculados con el club neerlandés Twente Enschede y el 1. FC Núremberg, preguntó: "¿Y qué pasa con Núremberg? Entonces, ¿ahora también son amigos del Gladbach?"

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