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BVB, rumor: la Juventus habría intentado fichar a Samuele Inacio

Según el gurú de los fichajes Fabrizio Romano, la Juventus, récord de títulos en Italia, habría intentado fichar a Samuele Inacio en verano. "A la Juventus le gusta mucho, la Juventus ha intentado fichar a Samuele Inacio", dijo Romano en su formato de YouTube Cronache di Spogliatoio. El récord de títulos en Italia incluso habría buscado ya conversaciones con el BVB, antes de acabar fichando por 16,4 millones de euros al delantero italiano Jeff Ekhator, del CFC Génova.

Sin embargo, Inacio, que el viernes podría disputar su segundo partido internacional con la Squadra Azzurra en el encuentro contra Bélgica en la Nations League, seguiría siendo un tema para la Juve. También el Inter de Milán estaría interesado en el jugador de 18 años. También el Bayern de Múnich se habría interesado por el italiano, que además cuenta con pasaporte brasileño.

El contrato de Inacio con el BVB sigue vigente hasta 2029 y, en esta temporada, solo jugó con el Dortmund en la primera jornada de la Bundesliga contra el HSV, partido en el que fue expulsado con roja apenas tres minutos después de entrar desde el banquillo y posteriormente fue sancionado con dos partidos.

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BVB, noticias: un club de fans se da el lujo de tener un autobús de medio millón de euros

Para sus viajes a los partidos del BVB, los "Ösi-Borussen" se han hecho con un lujoso autobús de aficionados. El club de fans de Dortmund ha puesto en funcionamiento un autobús Setra completamente nuevo, que cuesta cerca de medio millón de euros.

Solo el vinilado costó más de 10.000 euros. En él, además del logo del BVB, se puede ver, entre otras cosas, la famosa coreografía de los prismáticos del partido de la Champions League contra el Málaga.

El interior también ofrece un montón de detalles. Desde logotipos bordados en los asientos, que se pueden personalizar, hasta varios frigoríficos, llenos con la cerveza elaborada especialmente para ellos.

Eso sí, el club de fans de Austria no pagó el vehículo íntegramente de su propio bolsillo. El proyecto fue financiado por socios y patrocinadores.

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