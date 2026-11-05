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BVB, rumor: El Borussia Dortmund también piensa en Kane al abordar el futuro de Guirassy

El hecho de que el Borussia Dortmund quiera retener al delantero centro Serhou Guirassy más allá del final de su contrato en 2028 parece tener que ver, entre otras cosas, con el goleador del Bayern de Múnich Harry Kane.

Guirassy, en el BVB desde 2024, fue considerado durante bastante tiempo un candidato a salir. Por eso resulta algo sorprendente que, según Sport Bild, el Dortmund quiera renovar anticipadamente al jugador de 30 años.

Como explica un artículo de Bild , los dirigentes del BVB también tienen presente la trayectoria de Kane. El inglés, de 33 años, se encuentra en la cima de su carrera, incluso ganó hace poco el Balón de Oro y registra una extraordinaria media goleadora en el Bayern. Kane y el exgoleador del Bayern y del BVB Robert Lewandowski, ahora en el Chicago Fire, que seguía rindiendo al máximo nivel pasados los 35 años, sirven a los responsables del Borussia como ejemplos de que tiene sentido seguir apostando por Guirassy.

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También esperan que los mejores años del guineano estén aún por llegar y que pueda mejorar todavía más sus ya excelentes cifras goleadoras. Los dirigentes del Dortmund tienen asimismo presente algo que dijo en su día el exentrenador del BVB Jürgen Klopp cuando dirigía al Liverpool: «El punto más alto del rendimiento no llega necesariamente a mediados de la veintena. La gran ventaja de tener entre 30 y 35 años es que un jugador puede evaluar mejor las situaciones gracias a la experiencia acumulada a lo largo de su carrera. Eso puede convertirlo incluso en un jugador mejor que hace unos años», explicó Klopp.

Según Bild, hay otro factor que impulsa al BVB a intentar renovar a Guirassy: aunque el internacional guineano percibe un cuantioso salario anual de, al parecer, algo más de nueve millones de euros, Lars Ricken y compañía son conscientes de que fichar a un sustituto adecuado en caso de que se marchara saldría mucho más caro.

Por su parte, el goleador se siente actualmente más a gusto que nunca en Dortmund. Se lleva de maravilla con su competidor en la delantera, Fabio Silva, y también ha encontrado otro buen amigo en Joane Gadou, fichado en verano. Además, Guirassy ya se ha dado cuenta de que los grandes clubes con los que sueña no parecen pensar en él por ahora.

Así las cosas, todo apunta a que Guirassy seguirá jugando mucho tiempo en el Borussia. El club pagó por él 18 millones de euros al VfB Stuttgart en 2024.

Esta temporada, Guirassy ha marcado ocho goles en 14 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, el encuentro de la Champions League del miércoles ante el Betis Sevilla tuvo un desenlace amargo para él: tuvo que ser sustituido con molestias tras algo más de media hora de juego.

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BVB, noticia: Cómo un fichaje discreto trabaja en los pequeños detalles

El gran público todavía no se ha enterado de la llegada de un nuevo integrante que está ayudando al Borussia Dortmund a mejorar en los pequeños detalles.

Desde octubre, el BVB cuenta con un nuevo encargado del césped, Scott Tingley. Y, según informa Sport Bild, su trabajo ya está dando frutos.

Según la publicación, Tingley fue decisivo para que el balón ruede ahora más rápido sobre el césped del Signal Iduna Park. La clave está en que Tingley, a quien el subcampeón incorporó procedente del Watford FC, de la segunda división inglesa, cambió la forma de cortar el césped antes de los partidos. En lugar de hacerlo por última vez un día antes de los encuentros en casa, ahora se vuelve a cortar tres horas antes del inicio.

Así se pretende evitar que las briznas vuelvan a crecer durante la noche y sean entre 0,1 y 0,2 milímetros más largas durante el partido. Aunque la diferencia es mínima, según Sport Bild el entrenador Niko Kovac y los demás responsables están plenamente satisfechos con el cambio, ya que el juego se ha vuelto más rápido. Esto beneficia al BVB en su intento de imponer su dominio en casa.

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BVB, noticia: Ole Book apunta a una posible prioridad para el mercado de invierno

El director deportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, ha insinuado en qué zona del campo podría buscar refuerzos el BVB durante el próximo mercado de invierno.

Preguntado por DAZN antes del partido de Champions League del miércoles por la noche ante el Betis Sevilla sobre posibles incorporaciones en enero, Book respondió inicialmente con evasivas: «Veremos qué es posible entonces. También depende de si tenemos más lesiones». Añadió que están «muy contentos con la plantilla que tenemos ahora. Tenemos suficiente profundidad de plantilla».

No obstante, Book acabó diciendo: «No es ningún gran secreto que no tenemos demasiados laterales. No podemos permitirnos muchos contratiempos en esa posición».

Julian Ryerson y Daniel Svensson suelen ocupar los carriles en el esquema habitual del Dortmund; la siguiente opción es el atacante Maximilian Beier. Como Kaua Prates, lateral izquierdo incorporado en verano, todavía no se ha consolidado como una alternativa real, las opciones del Dortmund en los laterales escasean a partir de ahí. No obstante, el central Ramy Bensebaini podría ayudar por la izquierda y Waldemar Anton sería una opción de emergencia para la derecha.

Hay otro dato interesante en este contexto: el prometedor centrocampista polaco Marcel Regula, del Zaglebie Lubin, a quien el BVB al parecer ya seguía en verano, podría volver a ser una opción en invierno. En octubre, Bild informó de que el Dortmund quería fichar al jugador de 20 años y reconvertirlo en lateral derecho.

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BVB, noticia: Dietmar Hamann ve opciones reales de título para el Borussia Dortmund

Tras el 2-2 del pasado fin de semana en el gran duelo de la Bundesliga ante el líder, el Bayern de Múnich, Dietmar Hamann cree que el Borussia Dortmund puede plantearle una emocionante lucha por el título.

«Han demostrado que pueden competir de tú a tú», afirmó el exjugador del Bayern en el pódcast «Hamann & Stankovic» de Sky Austria, impresionado por la actuación del BVB en el Allianz Arena. «Aunque tuvieron un poco de suerte, pocos han conseguido remontar dos veces en Múnich desde que llegó Vincent Kompany».

Konrad Laimer adelantó al Bayern en el minuto 38 y, pasada una hora de juego, Serhou Guirassy empató para los visitantes. Poco después, un gol de Dayot Upamecano volvió a poner por delante a los locales, pero el suplente Fabio Silva marcó en el minuto 89 y permitió al Borussia llevarse un punto.

«Tienen mucha confianza y, a estas alturas, una plantilla muy buena», señaló Hamann sobre la evolución del Dortmund. Sin embargo, lo más importante, según él, es otra cosa: «Creo que el sábado se quedaron con la sensación de que sí, el Bayern podría ser vulnerable este año».

Después de ocho jornadas, el BVB tiene los mismos puntos que el Bayern y ocupa la segunda posición por su peor diferencia de goles. En su próximo partido de liga, el sábado en casa ante el recién ascendido Elversberg, el Dortmund está obligado a ganar, mientras que el Bayern visitará al Mainz 05.

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BVB, noticia: El Dortmund no pasa del empate en la Youth League pese a contar con refuerzos del primer equipo

Pese a contar con jugadores del primer equipo, el sub-19 del Borussia Dortmund no pasó del 2-2 en casa ante el Betis Sevilla en la Youth League este miércoles.

El central Luca Reggiani y el lateral izquierdo Kaua Prates, fichado en verano al Cruzeiro brasileño por siete millones de euros, sumaron minutos ante los españoles. El filial del BVB se adelantó pronto: Justin Hoy marcó ya en el minuto 6.

Sin embargo, el Betis empató poco después por medio de Ruben de Sa (minuto 12), antes de que el goleador Bjarki Gardarsson volviera a adelantar al Borussia con el 2-1 provisional (23). En una primera mitad agitada, los visitantes dispusieron de un penalti en el minuto 27, pero el portero del BVB Aaron Held lo detuvo. Unos minutos después, la ventaja desapareció definitivamente cuando Fran Batan marcó en el minuto 35 el 2-2 que acabaría siendo definitivo.

Mientras que Reggiani, que actualmente no tiene perspectivas de jugar con el primer equipo, disputó los 90 minutos completos, Prates fue sustituido tras casi una hora de juego.

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