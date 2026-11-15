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El director general del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, habla sobre la polémica celebración de Felix Nmecha. El dirigente de 57 años también ofrece detalles de las negociaciones por el fichaje de Said El Mala. Noticias y rumores del BVB.

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Tras el presidente Hans-Joachim Watzke, el director general del Borussia Dortmund, Carsten Cramer, también ha hablado sobre la polémica «celebración de la corona» de Felix Nmecha.

En el pódcast de «colourFIELD tell-a-vision», Cramer dijo: «Han sido días intensos y es algo que nos ocupa. Se nota que también preocupa a la gente. Hay opiniones muy diversas que chocan entre sí. También he estado en contacto con Felix. Seguramente volveremos a hablar con él para hacerle ver lo que algo así puede provocar».

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Cramer añadió: «Sobre si está justificado lo que provoca, para mí, al final, lo decisivo es el comportamiento real. El comportamiento de Felix Nmecha es absolutamente intachable. Es muy apreciado dentro del equipo, con independencia de su fe, por cómo es. Es una persona intachable, extremadamente respetuosa con todo el mundo, muy entretenida y divertida, que no da absolutamente ningún motivo de crítica por su comportamiento».

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El dirigente de 57 años continuó: «Esta simbología, que ahora mismo hace que muchas personas se sientan molestas, provoca algo que debemos abordar. No sería justo dejarlo pasar sin más y decir: “Dios mío, esa es vuestra percepción”. No es así como queremos afrontar determinadas situaciones en el Borussia Dortmund. Pero admito que es complicado».

Cramer también reveló el tono de las reacciones que el club ha recibido de los aficionados y de otras personas sobre este asunto. «Personalmente, tengo más bien la impresión de que a la mayoría de la gente ni le molesta el asunto ni entiende las críticas a Felix», dijo, antes de añadir: «Si analizo los mensajes que hemos recibido, algo que he hecho estos últimos días con mis compañeros, debo constatar, de forma totalmente objetiva y serena, que el 80 % de las personas que se dirigen a nosotros no entienden toda esta discusión y, además, dicen: “Somos un club de fútbol, ¿qué estáis discutiendo exactamente?”».

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Sin embargo, Cramer también se muestra comprensivo con quienes se sienten molestos por la celebración de Nmecha: «Aun así, por supuesto que puedo entender que haya personas a las que esta simbología les genere inquietud, porque también está vinculada a un sector muy concreto de esta corriente religiosa. Me importa la unidad del Borussia Dortmund. Por eso tengo que tomarme en serio las inquietudes de todos, y la tarea de Aki y mía es gestionar estos procesos lo mejor posible para que el mayor número de personas nos acompañe».

Por último, Cramer dejó claro: «Para nosotros es importante, y mantengo esto: Felix es una persona muy tolerante. Sigue siendo un asunto complejo. Lo que, desde luego, no es positivo es que la simbología que Felix elige para su celebración sea utilizada con fines de marketing por un grupo que también defiende posturas que a mí personalmente no me parecen bien. Ahí hay que poner límites; esa es nuestra tarea dentro del club».

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Después de marcar dos goles el sábado en la victoria del BVB por 2-1 ante el SV Elversberg, Nmecha volvió a llamar la atención con un gesto de celebración con el que expresó su apoyo a «The King's Return», que forma parte de «Ballers in God». Para ello, hizo el gesto de quitarse una corona de la cabeza y, arrodillado, depositarla delante de él sobre el césped.

A la red evangélica «Ballers in God» se le acusa de defender posturas cristianas conservadoras, entre ellas condenar la homosexualidad como pecado y el aborto como «el plan de Satanás».

Getty Images

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BVB, rumores: el Borussia Dortmund quiere fichar a un defensa en verano

El Borussia Dortmund busca un defensa central para el próximo verano. Así lo informa Bild.

El perfil buscado: el jugador debe ser joven y tener un gran potencial de desarrollo, pero contar ya con la experiencia suficiente para meter presión. Se espera que el posible fichaje dispute a Waldemar Anton, Nico Schlotterbeck y compañía un puesto en el once inicial.

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Según esa información, el fichaje está concebido como una inversión a largo plazo. Lo ideal sería que el nuevo jugador aprendiera primero de los más experimentados y se convirtiera en titular en un plazo de uno o dos años. El plan del Dortmund es conservar a sus jugadores veteranos y, al mismo tiempo, formar a la siguiente generación, en lugar de reaccionar únicamente cuando pierde a un titular.

IMAGO

BVB, noticias: salen a la luz detalles de las negociaciones del Dortmund por Said El Mala

El director general del BVB, Carsten Cramer, también se pronunció en el pódcast de «colourFIELD tell-a-vision» sobre las difíciles negociaciones por Said El Mala, del Colonia, el verano pasado. El Borussia quería poner sobre la mesa cerca de 50 millones de euros por el internacional y habría superado claramente su propio récord de fichaje. Sin embargo, acabó retirándose de las negociaciones y poco después fichó a Joey Veerman y Giannis Konstantelias, aunque este último sufrió una rotura del ligamento cruzado en su primer partido de Bundesliga, en el que marcó nada más debutar.

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«Recuerdo perfectamente que Lars Ricken y Ole Book dijeron: “Nos gustaría fichar a Said”. Entonces nos sentamos y dijimos: “¿Hasta dónde llegamos?”. Presentamos una oferta que, para el Borussia Dortmund, no habíamos hecho nunca en esos términos», dijo Cramer.

Sin embargo, decidieron que preferían gastar el dinero en dos jugadores. «Tampoco era un plan B, sino una opción que siempre estuvo sobre la mesa. Y llegó un momento en que los responsables deportivos dijeron: “Esto ya supone apostar demasiado a una sola carta; no lo vamos a hacer”. Entonces optaron por ese camino», explicó Cramer.

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Como admitió, la grave lesión de Konstantelias fue un duro golpe para el directivo del BVB. «En ese momento, con 2-0 a favor y después de una primera parte magnífica, me quedé completamente hundido, porque todos nos dimos cuenta bastante rápido de la joya que habíamos fichado», dijo Cramer, y añadió: «Lars, Ole y Niko sabían, por supuesto, lo que era capaz de hacer, pero, a decir verdad, los demás no lo habíamos visto realmente antes. Fue un momento muy duro. No me recuperé en todo el fin de semana».

Getty Images

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