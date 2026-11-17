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El BVB podría tener problemas en las negociaciones con varios jugadores. Además, cientos de teólogos respaldan a Felix Nmecha. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: ¿Tendrá consecuencias en cadena la renovación de Schlotterbeck?

La renovación de Nico Schlotterbeck con el BVB en abril de este año parece traer consecuencias en cadena. Según informa Sport Bild, la cuantiosa subida salarial del central repercute en las negociaciones actuales y futuras con otros jugadores importantes del equipo.

Según esa información, Waldemar Anton, Gregor Kobel y Serhou Guirassy habrían tomado nota de las posibilidades económicas del Borussia Dortmund. Los contratos de los tres vencen en el verano de 2028 y el club quiere retenerlos a todos.

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Según se informa, Schlotterbeck puede ganar, gracias a su nuevo contrato hasta 2031, 14 millones de euros brutos al año, primas incluidas. Eso lo convierte, con diferencia, en el jugador mejor pagado del club. El futbolista de 26 años está considerado el futuro capitán y ya sustituye esta temporada al actual portador del brazalete, Emre Can, que no volverá al campo hasta el año que viene tras sufrir una rotura del ligamento cruzado.

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Pero Anton, Kobel y Guirassy también tienen un peso importante dentro del club. Las conversaciones con el primero ya están en marcha, aunque se habrían estancado. La primera oferta del BVB no habría satisfecho las expectativas de Anton : al parecer, el salario propuesto era de apenas la mitad del de Schlotterbeck. Al mismo tiempo, ya circulan rumores sobre el interés de clubes de la Premier League.

Según la información, Kobel y Guirassy también compararán sus ofertas con el salario de Schlotterbeck cuando se aborde la cuestión económica en las negociaciones. Se considera dudoso que el BVB pueda permitirse otras tres subidas salariales de una magnitud similar.

Getty Images

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BVB, noticia: cientos de teólogos se solidarizan con Felix Nmecha

Más de 300 teólogos y responsables eclesiásticos han expresado su apoyo a Felix Nmecha, del BVB, en una carta abierta. En el escrito, dirigido al presidente Hans-Joachim Watzke y a la directiva del club, los firmantes respaldan la polémica celebración de gol del internacional alemán.

Entre otras cosas, los teólogos fundamentan su postura en que en Alemania no existe obligación de apoyar determinadas éticas sexuales, como una ética queer. Además, sostienen que el futbolista tiene derecho a vivir su fe y profesarla públicamente. Tampoco sería ilegal proteger la vida de los no nacidos y defender una «ética matrimonial elevada». Esas posturas «no menosprecian en modo alguno a las personas» «que piensan o viven de otra manera».

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Los autores de la carta se declaran «muy preocupados» por el comportamiento del club, en el que perciben una creciente pérdida de tolerancia auténtica. Al fin y al cabo, debe ser posible «una competencia positiva entre cosmovisiones en un Estado democrático de derecho», aunque existan contradicciones entre distintas formas de vida.

Además, acusan a la directiva del BVB de una «doble moral inapropiada», ya que la ética sexual en otras religiones es, en comparación, «considerablemente más restrictiva».

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El contexto es el siguiente: en el partido contra el SV Elversberg, antes del parón de selecciones, Nmecha volvió a realizar un gesto de celebración vinculado a la organización «Ballers in God». El futbolista depositó una corona imaginaria sobre el césped para hacer referencia a la iniciativa «The King's Return». A la red se la acusa, entre otras cosas, de discriminar a las minorías . Además, en el pasado sus declaraciones homófobas y su visión evangélica del mundo le granjearon críticas.

El departamento de aficionados y apoyo del Dortmund pidió después que el club se distanciara claramente de las redes evangélicas, una petición que Watzke también dijo comprender . «No queremos eso en nuestra casa», afirmó con claridad antes de explicar: «Le he dicho: Felix, si notas que eso divide a los aficionados, quizá también entiendas que no deberías volver a hacerlo. Va a pensárselo. Tuvimos una conversación estupenda con él. Hicimos una videollamada de una hora. En ese punto estamos ahora y él reflexionará al respecto. Espero que encontremos una solución razonable».

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El seleccionador alemán Jürgen Klopp también se pronunció sobre el asunto durante el parón de selecciones y reveló que había pedido a Nmecha que renunciara a la celebración de la corona cuando vistiera la camiseta de la selección alemana . «Ha dicho que quiere a todas las personas y que no desacredita a nadie. Con eso, para mí queda aclarada la parte más importante. No quiere volver a celebrar así», afirmó antes del partido del viernes por la noche contra Serbia (3-1).

Con todo, el debate sigue generando malestar. Más de 3.000 personas han firmado una petición en internet titulada «La fe no es falta: ¡dejad celebrar a Felix!».

Getty Images

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado 21 de noviembre (15:30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Martes 24 de noviembre (21:00) Champions League FC Arsenal vs. Borussia Dortmund Domingo 29 de noviembre (19:30) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Miércoles 2 de diciembre (20:45) Copa de Alemania Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Domingo 6 de diciembre (15:30) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund