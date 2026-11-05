Más noticias, reportajes y rumores sobre el BVB:

Un fichaje fallido del BVB despunta contra todo pronóstico

Por qué Fabio Silva es el mejor revulsivo de la historia del BVB

¿Se enfrenta el BVB a la dolorosa salida de un jugador clave?

BVB, rumor: el Borussia Dortmund también piensa en Kane al abordar el futuro de Guirassy

El hecho de que el Borussia Dortmund quiera retener al delantero centro Serhou Guirassy más allá del final de su contrato en 2028 probablemente tenga que ver, entre otras cosas, con Harry Kane, goleador del Bayern de Múnich.

Guirassy, en el BVB desde 2024, había sido considerado durante bastante tiempo un candidato a salir. Por eso resulta algo sorprendente que, según Sport Bild, el Dortmund quiera renovar anticipadamente al futbolista de 30 años.

Según explica una información de Bild , los dirigentes del BVB también tienen presente la trayectoria de Kane. A sus 33 años, el inglés se encuentra en la cima de su carrera, incluso ganó recientemente el Balón de Oro y registra unas cifras goleadoras extraordinarias en el FCB. Kane y el exgoleador del Bayern y del BVB Robert Lewandowski (ahora en el Chicago Fire), que también mantuvo un nivel de élite pasados los 35 años, sirven a los responsables del Borussia como ejemplos de que tiene sentido seguir apostando por Guirassy.

Próximos partidos BVB Bundesliga 09:30 ELV Ver

También en el caso del guineano esperan que sus mejores años estén aún por llegar y que pueda mejorar en el futuro sus ya notables cifras goleadoras. Los dirigentes del Dortmund tienen asimismo presente una reflexión que hizo en su día el exentrenador del BVB Jürgen Klopp cuando estaba al frente del Liverpool FC: «El punto más alto del rendimiento no llega necesariamente a mediados de la veintena. La gran ventaja de los primeros años de la treintena y de mediados de esa década es que un jugador, gracias a las experiencias acumuladas a lo largo de su carrera, puede evaluar mejor las situaciones. Eso puede convertirlo incluso en un jugador mejor que hace unos años», explicó Klopp.

Según Bild, hay otro factor que impulsa el deseo del BVB de renovar a Guirassy: aunque el internacional guineano percibe un elevado salario anual de, al parecer, algo más de nueve millones de euros, Lars Ricken y compañía saben que fichar a un sustituto adecuado en caso de que se marchara resultaría bastante más caro.

Por su parte, se dice que el goleador se siente actualmente más a gusto que nunca en Dortmund. Se lleva estupendamente con Fabio Silva, su competidor en ataque, y además ha encontrado otro buen amigo en Joane Gadou, fichaje del verano. A ello se suma que Guirassy ya se habría dado cuenta de que los grandes clubes con los que sueña no parecen pensar en él por el momento.

Así las cosas, todo apunta a que Guirassy seguirá jugando mucho tiempo en el Borussia. El club pagó por él 18 millones de euros al VfB Stuttgart en 2024.

En lo que va de temporada, Guirassy ha marcado ocho goles en 14 partidos entre todas las competiciones. Sin embargo, el encuentro de Champions League del miércoles contra el Betis de Sevilla fue amargo para él: tuvo que ser sustituido con molestias tras poco más de media hora.

Getty Images

BVB, noticia: cómo un fichaje discreto trabaja en los detalles

El gran público todavía no sabe nada de una incorporación que está ayudando al Borussia Dortmund a mejorar en los detalles.

Se trata de Scott Tingley, el nuevo encargado del césped del BVB desde octubre. Y, según una información de Sport Bild, su trabajo ya está dando frutos.

De acuerdo con esa información, Tingley contribuyó de forma decisiva a que el balón pueda rodar ahora por el césped del Signal Iduna Park más rápido que antes. La clave está en que Tingley, al que el subcampeón incorporó procedente del FC Watford, de la segunda división inglesa, introdujo un nuevo procedimiento para cortar el césped antes de los partidos. En lugar de cortarlo por última vez un día antes de los encuentros en casa, ahora se vuelve a segar tres horas antes del inicio.

Así se pretende evitar que las briznas de hierba vuelvan a crecer durante la noche y sean, por tanto, entre 0,1 y 0,2 milímetros más largas durante el partido. Aunque las diferencias son mínimas, según Sport Bild el entrenador Niko Kovac y compañía están plenamente satisfechos con el cambio, ya que el juego se ha vuelto realmente más rápido. Esto beneficia al BVB en su intento de mostrarse lo más dominante posible en su estadio.

Getty Images

BVB, noticia: Ole Book apunta a una posible prioridad de fichajes para el invierno

Ole Book, director deportivo del Borussia Dortmund, ha dado a entender en qué zona del campo podría buscar nuevos jugadores el BVB durante el próximo mercado de fichajes de invierno.

Preguntado por posibles incorporaciones en enero antes del partido de Champions League contra el Betis de Sevilla del miércoles por la noche en DAZN, Book respondió inicialmente con evasivas: «Veremos qué es posible entonces. También dependerá de si tenemos más lesiones». Añadió que están «muy contentos con la plantilla que tenemos ahora mismo. Contamos con suficientes efectivos».

Finalmente, Book dejó al menos estas palabras: «No es ningún gran secreto que no tenemos demasiados laterales. No podemos permitirnos muchos contratiempos en esa posición».

Julian Ryerson y Daniel Svensson suelen ocupar las bandas en el esquema habitual del Dortmund, y la siguiente opción ahí es el atacante Maximilian Beier. Como Kaua Prates, lateral izquierdo incorporado en verano, todavía no se ha mostrado como una alternativa seria, a partir de ahí escasean las opciones para los puestos de lateral en la plantilla del Dortmund. No obstante, el central Ramy Bensebaini podría ayudar en la izquierda, mientras que Waldemar Anton sería una opción para el costado derecho en caso de necesidad.

Hay un dato interesante en este contexto: Marcel Regula, joven centrocampista polaco del Zaglebie Lubin al que el BVB al parecer ya seguía en verano, volvería a ser una opción para el invierno. En octubre, Bild informó al respecto de que al Dortmund le gustaría fichar a Regula, de 20 años, y reconvertirlo en lateral derecho.

Getty Images

BVB, noticia: Dietmar Hamann ve opciones reales de que el Borussia Dortmund gane la liga

Tras lo visto en el 2-2 del gran duelo de Bundesliga del pasado fin de semana en el campo del líder, el Bayern de Múnich, Dietmar Hamann cree que el Borussia Dortmund puede plantearle al FCB una emocionante lucha por el título.

«Han demostrado que pueden competir de tú a tú», afirmó el exjugador del Bayern en el pódcast «Hamann & Stankovic» de Sky Austria, impresionado por la actuación del BVB en el Allianz Arena. «Aunque tuvieron un poco de suerte, pocos han logrado remontar dos veces en Múnich desde que llegó Vincent Kompany».

Konrad Laimer adelantó al Bayern en el minuto 38 y, pasada una hora de juego, Serhou Guirassy empató para los visitantes. Poco después, un gol de Dayot Upamecano devolvió la ventaja al Bayern, pero Fabio Silva, que había salido desde el banquillo, marcó en el minuto 89 y permitió al Borussia llevarse un punto a casa.

«Tienen mucha confianza y, a estas alturas, una plantilla muy buena», señaló Hamann sobre la notable evolución del Dortmund. Pero lo más importante, según él, es otra cosa: «Creo que el sábado se fueron con la sensación de que sí, el Bayern podría ser vulnerable este año».

Después de ocho jornadas, el BVB está empatado a puntos con el FCB y ocupa la segunda plaza por su peor diferencia de goles. En su próximo partido de liga, el sábado, el Dortmund estará obligado a ganar en casa al recién ascendido Elversberg, mientras que el Bayern visitará al Mainz 05.

Getty Images

BVB, noticia: el Dortmund no pasa del empate en la Youth League pese al apoyo de jugadores del primer equipo

Pese a contar con el apoyo de jugadores del primer equipo, el sub-19 del Borussia Dortmund no pasó del 2-2 el miércoles en casa ante el Betis de Sevilla, en la Youth League.

El central Luca Reggiani y el lateral izquierdo Kaua Prates, fichado en verano por siete millones de euros procedente del Cruzeiro de Brasil, sumaron minutos de juego ante los españoles. Y los jóvenes del BVB se adelantaron pronto: Justin Hoy marcó ya en el minuto 6.

Sin embargo, el Betis empató poco después por medio de Ruben de Sa (minuto 12), antes de que el goleador Bjarki Gardarsson volviera a adelantar al Borussia con el 2-1 (23). En una primera parte agitada, los visitantes dispusieron de un penalti en el minuto 27, pero el portero del BVB Aaron Held logró detenerlo. Unos minutos más tarde, la ventaja acabó desapareciendo cuando Fran Batan marcó en el minuto 35 el definitivo 2-2.

Mientras que Reggiani, que actualmente no tiene perspectivas de jugar con el primer equipo, disputó los 90 minutos completos, Prates fue sustituido poco antes de cumplirse una hora de partido.

Getty Images

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund