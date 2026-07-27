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BVB, noticias: Carsten Cramer carga contra la competencia de la Bundesliga

Carsten Cramer, portavoz de la dirección de Borussia Dortmund, ha lanzado duras críticas contra el resto de clubes de la Bundesliga. El directivo del BVB acusa a sus rivales en la liga de falta de valentía en la comercialización internacional.

Desea "una Bundesliga mucho más valiente en el extranjero", dejó claro Cramer en WAZ . "Deberíamos ser conscientes de las oportunidades que ofrece la comercialización en el extranjero, y no hablar siempre enseguida de un posible riesgo. Me parece una pena que, después del Mundial, solo el Bayern y nosotros volvamos a salir de gira."

Mientras los aurinegros realizan su gira de verano por las metrópolis japonesas de Osaka y Tokio, el Bayern de Múnich hará lo propio a principios de agosto con paradas en Corea del Sur y Hong Kong.

Para los westfalianos, que el domingo pusieron rumbo al Lejano Oriente sin los mundialistas Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson y Marcel Sabitzer, así como el dúo lesionado Emre Can y Nico Schlotterbeck, les espera allí un intenso viaje de marketing y partidos. Además de compromisos de relaciones públicas, están programados dos amistosos contra Cerezo Osaka y FC Tokyo.

Las extensas sesiones en el campo de entrenamiento quedan en un segundo plano. "Seguro que habrá bastante menos entrenamiento de lo que quizá se espera", dijo el entrenador Niko Kovac al margen del amistoso ante Fortuna Düsseldorf (1-2) del sábado. "Pero en la tercera semana de entrenamiento ya reducimos de todos modos la carga."

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BVB, rumor: probablemente no habrá una salida rápida de Yan Couto al Como

Por ahora no se vislumbra una rápida separación entre Yan Couto y Borussia Dortmund. Según un informe de Bild , el BVB y el Como 1907 siguen estando a años luz de alcanzar un consenso. La razón serían graves diferencias en las condiciones económicas del acuerdo previsto.

A comienzos de mes, todo apuntaba todavía a una cesión del lateral derecho brasileño al participante italiano en la Champions League. Sin embargo, el traspaso se había frenado temporalmente después de que el competidor de Yan Couto en el BVB, Julian Ryerson, lidiara con problemas de lesión. Entretanto, no obstante, con el noruego se pudo dar el visto bueno.

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BVB, rumor: Julian Brandt al parecer favorece a un club

En la pugna por Julian Brandt (30), libre de contrato, actualmente hay dos clubes en cabeza. Según Sky Sports, el Leeds United ha presentado una oferta concreta al exjugador del Dortmund. Paralelamente, también habría una propuesta cerrada del Ajax de Ámsterdam.

En estos momentos, Brandt se inclinaría por fichar por el Leeds, ya que le atrae enormemente la perspectiva de jugar en la Premier League. Para explorar las posibilidades, su padre y agente, Jürgen Brandt, se reunió a comienzos de mes en Elland Road. No obstante, según la información, las negociaciones continúan.

El mediapunta ofensivo también vería con buenos ojos, en principio, un cambio a la Serie A italiana, aunque en este momento no existen acercamientos concretos en esa dirección. Tras la expiración de su contrato con el BVB, Brandt está disponible sin coste de traspaso.

BVB: amistosos, fechas y retransmisiones de TV en verano

Fecha Hora Partido Retransmisión en TV y streaming Estadio Sábado, 25 de julio 13:00 Fortuna Düsseldorf vs. BVB BVB-TV / Sky Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) Miércoles, 29 de julio 12:00 (hora alemana) Cerezo Osaka vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) Sábado, 1 de agosto 12:00 (hora alemana) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokyo) Domingo, 9 de agosto 15:00 (hora alemana) FC Arsenal vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) Sábado, 15 de agosto 17:30 BVB vs. AS Roma BVB-TV / Sky Signal Iduna Park (Dortmund)



