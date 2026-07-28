Más artículos, noticias y rumores sobre el BVB:

¡El BVB logra un avance! El sucesor de Brandt, en camino por una suma récord

Se acaba una tradición de años en el BVB: la historia detrás de un curioso anuncio por megafonía en el estadio

¿El traspaso de El Mala al Dortmund "en los próximos días"?

IMAGO

BVB, rumor: ¿sorpresiva salida en el Borussia Dortmund?

Según informaciones del experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el Parma Calcio está a punto de cerrar la incorporación del talento ofensivo español Ousmane Diallo, procedente del Borussia Dortmund.

De acuerdo con esa información, el club de la Serie A completará el traspaso del extremo nacido en 2007 ya este martes. Diallo no dejará al Dortmund en calidad de cedido, sino que se marchará de forma definitiva al norte de Italia. Hace apenas poco fue campeón de Europa sub-19 con España.

Así, la cantera del conjunto westfaliano pierde a uno de sus talentos más destacados rumbo a la Serie A antes de que el joven pudiera dar el salto definitivo al primer equipo del Dortmund. Diallo había llegado en el verano de 2023 desde la cantera del Deportivo Alavés al centro de formación del Borussia.

Por entonces, el fichaje del internacional juvenil español fue considerado un verdadero golpe de efecto para el Dortmund, que logró imponerse a una competencia de renombre procedente de la Primera División. En Dortmund, Diallo pasó por el sub-17 (siete goles y tres asistencias en 14 partidos oficiales) y el sub-19 (13 goles y siete asistencias en 52 partidos oficiales), antes de poder sumar sus primeras experiencias en categoría masculina con el Dortmund II en la 3. y 4. Liga, donde hasta ahora ha disputado 37 partidos (dos goles y tres asistencias).

Getty Images

BVB, noticias: el Dortmund hace una oferta a Shinji Kagawa

El BVB estaría planeando el regreso de Shinji Kagawa. Como explicó el director general Carsten Cramer durante la gira asiática, el jugador de 37 años podría asumir un papel especial después de su carrera.

Cramer dejó clara la enorme importancia que el centrocampista tiene para el prestigio internacional del club: "También le debemos a Shinji la relevancia de la que goza el BVB en Japón. Es la cuarta vez que venimos a Japón. Eso está muy estrechamente ligado a Shinji".

Al mismo tiempo, Cramer le abrió al veterano una oferta concreta de cara al futuro. "También sabe que, cuando termine su carrera en activo y le apetezca asumir un papel en el BVB, es para nosotros un hombre absolutamente demandado", explicó.

En el verano de 2010, el atacante llegó al Ruhr desde el Cerezo Osaka siendo prácticamente un desconocido y, bajo las órdenes del entonces entrenador Jürgen Klopp, se convirtió de inmediato en una de las figuras centrales de los equipos campeones de 2011 y 2012.

Tras un intermedio de dos años en el Manchester United, el talentoso futbolista regresó al Dortmund en el verano de 2014. En total, Kagawa disputó 216 partidos oficiales en todas las competiciones con el BVB durante sus dos etapas entre 2010 y 2012 y entre 2014 y 2019. En ese tiempo, el internacional japonés en 97 ocasiones firmó 60 goles y 55 asistencias.

Después de su segunda etapa en Dortmund, Kagawa continuó su odisea en el fútbol profesional europeo. Sus destinos lo llevaron a España, al Real Zaragoza; a Grecia, al PAOK Salónica; y a Bélgica, al VV St. Truiden. Desde comienzos de 2023, el mediapunta vuelve a estar bajo contrato en su país con su club de toda la vida, el Cerezo Osaka.

Precisamente contra ese club jugará el Borussia un amistoso el próximo miércoles a las 12.00 horas de Alemania.

Getty Images

BVB, rumor: no solo el Como tendría a Yan Couto en el radar

Yan Couto podría dejar el Borussia Dortmund pese al traspaso al participante italiano de la Champions League Como 1907 que, según los rumores, se habría caído. Así lo informan las Ruhr Nachrichten, según las cuales hay otros interesados, no identificados, en el lateral derecho.

Sin embargo, el periódico local también considera una salida anticipada del brasileño de 24 años como una "operación complicada".

Para el Dortmund, este asunto aún pendiente supone un dilema estratégico. Si el club de la Bundesliga acaba traspasando a Couto antes de que termine el actual periodo de fichajes, habría necesidad de actuar en el lateral derecho. En ese escenario, el Dortmund tendría que incorporar obligatoriamente a un nuevo jugador para la banda para no poner en riesgo la profundidad de plantilla en esa posición defensiva exterior.

BVB: amistosos, fechas y retransmisiones de TV en verano