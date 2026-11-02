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BVB, noticias: Ole Book elogia a Jobe Bellingham

En el gran partido del sábado contra el Bayern de Múnich, Jobe Bellingham firmó su mejor actuación desde que llegó al Borussia Dortmund. Impresionó sobre todo el enorme despliegue físico del inglés, que además destacó en varias ocasiones en ataque.

El director deportivo del BVB, Ole Book, se mostró satisfecho con la evolución de Bellingham. «Físicamente está al máximo nivel. Puede competir perfectamente a ese ritmo y meterse en los partidos a base de trabajo. Y, cuando el partido se alarga un poco, todavía tiene energía para jugar con mucha precisión», afirmó. Y añadió: «Eso es lo que, al final, marca la diferencia. Puede correr mucho durante todo el partido y, aun así, jugar al fútbol con precisión. Es un jugador para los grandes escenarios».

Bellingham llegó a Dortmund en el verano de 2025 procedente del AFC Sunderland por 30,5 millones de euros. Hasta ahora, el futbolista de 21 años ha disputado 62 partidos oficiales con el BVB, en los que ha marcado un gol y repartido ocho asistencias.

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BVB, noticias: un directivo del Dortmund habla sobre las renovaciones de Waldemar Anton y Serhou Guirassy

El Borussia Dortmund trabaja para prolongar su vínculo con dos pilares importantes del equipo, Waldemar Anton y Serhou Guirassy, más allá de la duración de sus contratos actuales. En el programa Doppelpass de Sport1, el director general Carsten Cramer se refirió a las gestiones en curso: «Estamos trabajando en ello entre bastidores, con el objetivo claro. Esa es nuestra fortaleza. Estamos muy satisfechos con la situación actual».

En cambio, Cramer dio pocas pistas sobre una posible cláusula de rescisión de Felix Nmecha. El centrocampista, cuyo contrato se renovó en marzo hasta 2030, tendría una cláusula de ese tipo por una cifra supuestamente de 80 millones de euros.

Preguntado al respecto, el directivo del BVB respondió con evasivas: «Tendría que comprobar si tiene una cláusula de rescisión. Por principio, no hablamos del contenido de los contratos».

Sobre posibles ventas por grandes cantidades de dinero después de la temporada, Cramer señaló: «Siempre seremos un club que desarrolla jugadores. Eso forma parte del acuerdo. Queremos conservar a estos jugadores el mayor tiempo posible. Creo que en verano estaremos en condiciones de mantener la plantilla. No queremos dejar marchar a ningún jugador. Pero, sin duda, no podremos impedir ni evitar esas salidas».

En cuanto a posibles incorporaciones durante el próximo mercado de fichajes de invierno, dijo: «Ole Book y Lars Ricken están pendientes cada día y pueden actuar en cualquier momento. No quiero descartar nada».

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BVB, noticias: Gregor Kobel envía un mensaje al lesionado Ismael Saibari

Ismael Saibari sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo derecho durante el partido del Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund, tras chocar con el portero del BVB Gregor Kobel.

El domingo, Kobel le deseó una pronta recuperación al jugador del Bayern a través de una historia de Instagram. «Siento ver esto. Te deseo todo lo mejor. ¡Recupérate pronto, Ismael!», escribió. Saibari respondió: «Gracias. ¡Te lo agradezco!».

La lesión se produjo en el minuto 26. Tras una ocasión prometedora de gol, el jugador del conjunto muniqués se torció desafortunadamente el pie derecho en una acción con Kobel. Después, Saibari tuvo que ser acompañado al vestuario con ayuda de miembros del cuerpo técnico y más tarde abandonó el estadio con muletas.

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