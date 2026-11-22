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El arbitraje genera polémica tras el partido entre el Borussia Dortmund y el Gladbach. Además, Didi Hamann ve al BVB con buenas opciones de ganar la liga. Noticias y rumores del BVB.

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Noticias del BVB: el director deportivo del Gladbach critica al árbitro

El director deportivo del Borussia Mönchengladbach, Rouven Schröder, criticó duramente al equipo arbitral tras la derrota por 0-1 ante el BVB .

El motivo fue una presunta mano del defensa del BVB Joane Gadou en una disputa con el joven talento del Gladbach Wael Mohya dentro del área del Dortmund, en el minuto 39. A juicio de Schröder, la jugada debería haber supuesto un penalti para el Gladbach.

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«Me molesta muchísimo que en la primera parte ni siquiera nos dieran la oportunidad de adelantarnos. Me parece muy difícil de aceptar esta decisión», protestó después el director deportivo del Gladbach en la zona mixta.

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Tras una breve revisión en vídeo desde Colonia, el árbitro Robert Hartmann no señaló penalti para el Gladbach y dejó seguir el juego sin volver a ver la jugada. «Para mí es una mano clara. Mantengo mi postura y nadie me hará cambiar de opinión. Vieron la mano, pero consideraron que no era sancionable. Ya he visto la jugada tres veces y para mí es un error arbitral absoluto», afirmó Schröder.

Le molestaba especialmente «que ni siquiera revisen la jugada. Últimamente tengo la sensación de que, de repente, estamos yendo al extremo contrario. Seguimos teniendo el VAR, pero al final ya no va nadie a ver las jugadas».

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El entrenador del Gladbach, Alexander Blessin, también subrayó: «Si el jugador del Dortmund no usa la mano ahí, Wael tiene el balón delante. Para mí, entonces, da igual si es intencionado o no. Toca el balón y eso le permite quedar en una posición mejor. Para mí es un penalti claro».

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Noticias del BVB: Joane Gadou no se pone límites en el Dortmund

Joane Gadou, fichado este verano, se ha marcado objetivos ambiciosos en el Borussia Dortmund. En declaraciones a Ruhr Nachrichten, explicó que su llegada al BVB ya le ha ayudado muchísimo a progresar.

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«No me pongo límites. Quiero estar entre los mejores jugadores de mi posición. Esa es mi ambición», dijo el francés de 19 años, que añadió: «Solo puedo sacar cosas positivas. Noto que mejoro con cada entrenamiento y con cada partido».

En ese sentido, sus referentes son Nico Schlotterbeck y Waldemar Anton, con quienes Gadou forma actualmente la línea de tres defensas del BVB. «Me dan muchos consejos. Mejoro porque están a mi lado».

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A Gadou no le sorprende que las cosas vayan tan bien tanto para él personalmente como para el BVB en lo deportivo. «Al fin y al cabo, es lo que siempre quise durante todos estos años, aquello por lo que he trabajado. Aprovecho esta oportunidad y lo doy todo para que ganemos y para mejorar. Disfruto mucho del fútbol y espero que eso también se note».

El francés ha disputado 16 partidos con el Dortmund esta temporada entre todas las competiciones. Su contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2031.

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Noticias del BVB: Niko Kovac habla de las lesiones en el Bayern de Múnich

El entrenador del BVB, Niko Kovac, se solidariza con su antiguo club, el Bayern de Múnich, ante su racha de lesiones.

«En general, prefiero que todos estén sanos. Las lesiones son siempre lo peor para un jugador, pero también para un club», dijo Kovac a Sky antes del partido de Bundesliga que el Dortmund disputó el sábado por la tarde contra el Borussia Mönchengladbach (1-0).

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El entrenador del BVB añadió: «Lo digo en términos generales, no solo por el Bayern de Múnich. Nosotros también tenemos dos o tres jugadores lesionados. Siempre es bueno que estén todos disponibles y poder medirte a los mejores».

El Bayern carece actualmente de siete posibles titulares: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Luis Diaz, Serge Gnabry y los recién lesionados Michael Olise y Harry Kane . Kovac, que dirigió al club más laureado de Alemania entre 2018 y 2019, ocupa actualmente el primer puesto de la tabla con el BVB, dos puntos por delante del Bayern.

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Noticias del BVB: Didi Hamann cree que el Dortmund tiene opciones de ganar el título

Dietmar Hamann cree que el BVB podría aprovechar la actual crisis de lesiones del Bayern de Múnich.

«Si el Bayern tiene una temporada más floja, tienes que estar ahí. Y parece que, con las bajas de Harry Kane y posiblemente de Michael Olise, ahora podría darse ese caso», dijo Hamann como comentarista de Sky.

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En el Bayern, tanto Kane como Olise se lesionaron el viernes por la noche durante el empate 1-1 contra el 1. FC Köln. Mientras que el francés parece tener solo una lesión leve y podría regresar pronto, se espera que el delantero internacional inglés esté varios meses de baja por una rotura del ligamento de la sindesmosis.

El BVB, por su parte, aprovechó el tropiezo del Bayern ante el Köln y ganó el sábado por 0-1 a domicilio al Borussia Mönchengladbach. El Dortmund superó al Bayern y ahora lidera la tabla con dos puntos de ventaja.

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«Si tienes la posibilidad de ponerte líder y estás arriba después de diez partidos, creo que todos en el BVB pensarán que quizá este año se puede conseguir algo», afirmó Hamann.

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Noticias del BVB: el Arsenal, rival en la Champions, empata y pierde al portero David Raya

El Arsenal podría tener que prescindir del portero David Raya en el próximo partido de la Champions League, el martes contra el Borussia Dortmund.

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En el empate 2-2 ante el Newcastle United del sábado por la tarde , el español sufrió una lesión en el hombro y tuvo que ser sustituido en el minuto 70. Todo apunta a que no estará disponible para el encuentro contra el Dortmund.

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Calendario del BVB: los próximos partidos del Borussia Dortmund