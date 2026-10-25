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BVB, noticias: Maximilian Beier recibe un premio especial tras su gol de la victoria ante el Frankfurt

Un gol precioso para darle al Borussia Dortmund la victoria por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt, ante la mirada de la estrella de los dardos Stephen Bunting. Y, después, un premio muy especial por el triunfo. La noche del sábado fue casi perfecta para Maximilian Beier, conocido aficionado a los dardos.

Un aficionado del BVB incluso le hizo llegar al atacante, después del partido, una entrada para los cuartos de final del Campeonato de Europa de dardos, que se celebra en Dortmund, del domingo. «Mañana voy seguro, sí», dijo Beier a Sky, encantado con el regalo que recibió a través de su entrenador, Niko Kovac.

La visita de Bunting al Signal Iduna Park también fue especial para Beier. El domingo, Bunting se enfrentará a Gerwyn Price en los cuartos de final del Campeonato de Europa de dardos. Beier reveló que incluso le había «ganado un leg» en un duelo de dardos y se proclamó «sin duda» el mejor jugador de dardos del BVB. Bunting incluso le había «dicho que tengo potencial para después de mi carrera», comentó Beier sobre la posibilidad de dedicarse a los dardos cuando deje el fútbol.

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BVB, noticias: Un exjugador del Dortmund podría ayudar en un fichaje

El Borussia Dortmund ya habría estudiado el pasado verano el fichaje de Marcel Regula, joven talento polaco del centro del campo. Y, según informaciones recientes de los medios, el BVB quiere volver a intentarlo en el mercado de invierno.

Al BVB le puede venir bien que Zlatan Alomerovic, un exjugador del Dortmund, sea compañero de Regula en el Zaglebie Lubin de la primera división polaca. El portero, de 35 años, ya jugó en las categorías inferiores del BVB y disputó 112 partidos oficiales con el segundo equipo del Borussia entre 2010 y 2015.

Quizá Alomerovic también pueda animar a Regula a fichar por el Dortmund. En cualquier caso, ya ha prometido ayudar al jugador de 19 años si se concreta su traspaso al BVB: «En cuanto a la vivienda en Alemania, tan pronto como haya ofertas concretas, le ayudaré a elegir», dijo Alomerovic a Kanal Sportowy en referencia a Regula.

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BVB, noticias: Kovac desea una pronta recuperación a Kompany: «Necesita tiempo»

El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, ha deseado una pronta recuperación al técnico del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, y ha subrayado que se le debe conceder al belga todo el tiempo que necesite para recuperarse.

«Lo importante en esta fase es dejarlo tranquilo, y necesita tiempo, porque todos sabemos lo exigente que es el trabajo de entrenador», dijo Kovac a Sky antes de la victoria del BVB por 1-0 ante el Eintracht Frankfurt el sábado por la noche.

Kompany recibe tratamiento y se somete a pruebas desde el viernes en un hospital de Múnich, después de desplomarse en las instalaciones de entrenamiento del Bayern mientras presenciaba una sesión del segundo equipo. Según subrayó el sábado por la mañana Max Eberl, director deportivo del Bayern, el estado de Kompany es estable, pero el belga podría estar varias semanas sin poder ejercer sus funciones en el club más laureado de Alemania.

«Por supuesto, como todos los aficionados al fútbol, le deseo lo mejor, que se recupere pronto y pueda volver al terreno de juego», insistió Kovac al referirse a Kompany.

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BVB, calendario: Los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Martes, 27 de octubre (20:45 h) Copa de Alemania Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Sábado, 31 de octubre (18:30 h) Bundesliga Bayern de Múnich vs. Borussia Dortmund Miércoles, 4 de noviembre (21:00 h) Liga de Campeones Borussia Dortmund vs. Betis Sevilla Sábado, 7 de noviembre (15:30 h) Bundesliga Borussia Dortmund vs. SV Elversberg Sábado, 21 de noviembre (15:30 h) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund



