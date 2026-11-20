Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Dos estrellas que estaban lesionadas podrían reaparecer ante el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga. El equipo femenino del Dortmund perderá a una delantera durante más tiempo. Noticias y rumores del BVB.

Más noticias y artículos sobre el BVB:

¿Buscará refuerzos el BVB en la segunda división?

Se intensifica la pugna por Nico Schlotterbeck: ahora también estaría interesado el Barça

BVB, noticias: ¿Reaparición ante el Borussia Mönchengladbach? Así están Serhou Guirassy y los demás lesionados

Serhou Guirassy solo pudo disputar una parte del 2-1 ante el Betis de Sevilla en la Liga de Campeones a principios de noviembre. El delantero sufrió una distensión en el muslo que lo ha mantenido apartado hasta ahora. Guirassy dedicó el parón de selecciones a la rehabilitación y al trabajo de recuperación. ¿Reaparecerá este sábado en la visita al Borussia Mönchengladbach?

El entrenador del BVB, Niko Kovac, explicó la situación en la rueda de prensa del jueves: «En cuanto a los dos, y también a Carney, veremos hoy o mañana si podrán estar. No está descartado». Los otros jugadores del BVB con molestias son Waldemar Anton y Carney Chukwuemeka, que también tienen problemas musculares.

Anuncios Anuncios

Mientras que el último entrenamiento servirá para determinar si Anton y Guirassy pueden jugar, la reaparición de Chukwuemeka parece menos probable.

Related Topics

Próximos partidos BMG Bundesliga 09:30 BVB Ver

¿Renovará Waldemar Anton con el BVB? Este sería el límite salarial del Borussia

Cuando está en forma, Waldemar Anton es titular indiscutible en el BVB y al menos tan importante como Nico Schlotterbeck en el centro de la defensa. El contrato del exjugador de Sturrgart vence en 2028, pero el BVB quiere ampliarlo otros dos años lo antes posible, también porque el futuro de Schlotterbeck en Dortmund parece bastante incierto.

Anton tendría ya 34 años al término del nuevo contrato. No obstante, la oferta del Dortmund también pretende ser una muestra de reconocimiento, según informa Ruhr Nachrichten. Sin embargo, los jugadores suelen sentirse más valorados por sus clubes cuando las cifras de la nómina también están a la altura. Y ahí ambas partes parecen tener todavía ideas distintas.

Anuncios

Hasta ahora, Anton no estaría entre los jugadores mejor pagados del BVB. El Borussia querría aumentarle el sueldo, pero, según el citado medio, no estaría dispuesto a pagarle una cantidad de dos dígitos en millones de euros. El límite del BVB se situaría en ocho millones de euros anuales. Actualmente, solo el portero Gregor Kobel y el delantero Serhou Guirassy ganan más en el BVB.

BVB, noticias: la delantera Ramona Maier estará de baja durante más tiempo

El pasado fin de semana, Ramona Maier, delantera del equipo femenino del BVB, disputó 60 minutos en el celebrado 4-0 ante el FC Schalke 04 en el derbi de la cuenca del Ruhr, disputado con el estadio Rote Erde lleno . Sin embargo, Alexandra Popp tendrá que prescindir de su compañera de ataque durante las próximas semanas. Maier, de 31 años, sufrió una lesión de menisco en un entrenamiento y ya ha sido operada.

Anuncios

Esta temporada, la delantera ha marcado siete goles en 13 partidos de la Regionalliga West.

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund