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BVB, rumor: ¿Konstantinos Karetsas, al banquillo contra el equipo de la DFB?

A diferencia de lo que ocurrió en la sorprendente victoria por 1-0 de Grecia en la Nations League, Konstantinos Karetsas, del Borussia Dortmund, podría no estar en el once inicial en el partido de vuelta en casa contra la selección alemana. Así se desprende de una información de Ruhr Nachrichten.

Según el informe, el entrenador del BVB, Niko Kovac, habló por teléfono antes del parón internacional XXL con cada uno de los 20 seleccionadores nacionales que cuentan con un jugador del Borussia en sus filas, y les concienció respecto a la gestión de cargas. Sobre todo, el manejo de Karetsas y Nico Schlotterbeck debió de ser especialmente importante para él.

De hecho, Schlotterbeck fue descartado de la convocatoria de Alemania para la derrota ante Grecia, probablemente también por petición de Kovac. Sin embargo, el miércoles el central se lesionó el tobillo en el último entrenamiento antes del duelo con Serbia y por eso tuvo que marcharse. Sobre la gravedad de la lesión o una posible baja prolongada, la DFB no dio detalles, mientras que el diario Bild al menos descartó una operación.

El jugador de 26 años ya se había lesionado el tobillo durante el Mundial y, en consecuencia, también se perdió el arranque de la temporada con el BVB, aunque regresó justo a tiempo para el estreno de Klopp. A Karetsas, en cambio, lo frenaron unos problemas circulatorios, después de desplomarse en el partido de Champions League contra el Villarreal, y también volvió a la convocatoria poco antes del parón internacional.

Hasta ahora, sin embargo, Karetsas ha sido titular en ambos partidos: jugó 74 minutos contra Serbia (2-1) y disputó los 90 minutos completos frente a Alemania. Según Ruhr Nachrichten, ahora debería tener más descanso para reducir el riesgo de lesión por una posible sobrecarga.

Al fin y al cabo, el BVB vuelve a la Bundesliga el viernes de la próxima semana, cuando el SV Werder Bremen visite Dortmund.

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BVB, noticias: Daniel Svensson habla abiertamente sobre los rumores de traspaso

Daniel Svensson se ha pronunciado sobre los rumores de una posible salida del Borussia Dortmund hacia la Premier League o la Serie A. En el pasado reciente se había informado, entre otras cosas, de un interés del Arsenal FC o del AC Milan.

Sin embargo, Svensson ha enfriado ahora esas especulaciones. "Yo también he leído algo al respecto", dijo en una rueda de prensa durante su estancia con la selección sueca, y subrayó que no había recibido ningún acercamiento: "Por supuesto, es halagador leer eso. No hubo nada concreto y no escuché nada más allá de lo que salió en los medios. Me siento bien en Dortmund y tengo ganas de seguir mi camino allí".

Svensson llegó al BVB en febrero de 2025 inicialmente cedido desde el club de la primera división danesa FC Nordsjaelland, antes de ser fichado en propiedad el verano siguiente. Desde entonces ha disputado 73 partidos con el Borussia y hasta ahora suma diez participaciones de gol. También esta temporada, el carrilero izquierdo forma parte del núcleo habitual del entrenador Niko Kovac.

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BVB, calendario: Los próximos partidos del Borussia Dortmund