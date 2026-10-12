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BVB, rumor: la salida de Luca Reggiani en invierno parece cada vez más cercana

Según informaciones de Ruhr Nachrichten, Luca Reggiani está cada vez más relegado en el BVB. Por ello, su salida en invierno parece cada vez más cercana.

El talentoso jugador de 18 años parece ser ya solo la sexta opción en la jerarquía de centrales del entrenador Niko Kovac. Por delante de él están Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou, Ramy Bensebaini y, actualmente, Filippo Mane, que se convirtió en uno de los grandes beneficiados de la pretemporada. Emre Can también estaría por delante de Reggiani en cuanto regrese de su grave lesión.

El joven italiano también pasó los 90 minutos en el banquillo el viernes, en el empate 2-2 contra el SV Werder Bremen. Después, Reggiani jugó en la Regionalliga West: disputó 45 minutos con el equipo sub-23 del BVB en la victoria por 3-2 ante el SG Wattenscheid 09.

Próximos partidos BOD Liga de Campeones 15:00 BVB

Los rumores sobre una posible salida de Reggiani circulan desde hace semanas. Su traspaso podría reportarle al Dortmund una cifra de un solo dígito en millones. Ya en verano se habló del interés tanto de los dos grandes clubes de Milán, el AC Milan y el Inter, como del FC Southampton. Reggiani habría decidido conscientemente quedarse, pero, según parece, ya ha cambiado de opinión.

La venta de Reggiani daría además al Borussia margen económico para fichar a Marcel Regula. La joya ofensiva polaca ya era muy valorada en verano por los responsables del club, entre ellos el director deportivo Ole Book, después de que Giannis Konstantelias sufriera una grave lesión de rodilla. Sin embargo, el fichaje no se concretó porque los aurinegros optaron por incorporar cedido a Ethan Nwaneri, del FC Arsenal. Podrían volver a intentarlo en el próximo mercado de fichajes.

El Zaglebie Lunin, club de Regula, exigiría hasta ocho millones de euros por su traspaso. La salida de Reggiani podría financiar la operación.

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BVB, noticias: Lars Ricken lanza un mensaje claro a los jugadores del Dortmund

Tras el decepcionante empate contra el SV Werder Bremen (2-2), en el que el BVB ganaba 2-0 poco antes del final, el director general deportivo Lars Ricken exige una «reacción de orgullo» a su equipo.

«Tenemos que sacar las conclusiones adecuadas del 2-2 contra el Bremen. Estos tropiezos no deberían ocurrir, pero pueden pasar y resultan aún más molestos cuando el Bayern tampoco gana», declaró Ricken al diario Bild. No obstante, el dirigente de 50 años trató de cortar de raíz un nuevo debate sobre la mentalidad del equipo. «Desde luego, ahora no vamos a condenar a la plantilla. Se ha ganado nuestra confianza esta temporada y la pasada».

Además, el próximo miércoles le espera al BVB otra cita importante en la Champions League contra el Bodö/Glimt. «Tenemos una gran oportunidad en Noruega de empezar la Champions League de forma sobresaliente», explicó Ricken.

Al fin y al cabo, el Dortmund todavía tiene «una cuenta pendiente» con el sorprendente equipo noruego de la temporada pasada. En la fase de liga, el Borussia dejó escapar en casa una ventaja de 2-1 y terminó empatando 2-2. Los puntos perdidos en la lucha por acceder directamente a octavos de final le «dolieron mucho» al BVB, dijo Ricken.

Finalmente, el BVB tuvo que pasar por los playoffs, donde quedó eliminado por sorpresa tras una contundente derrota por 1-4 contra el Atalanta de Bérgamo en el partido de vuelta. El equipo de Niko Kovac había ganado la ida por 2-0.

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BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Miércoles 14 de octubre (21:00) Champions League FC Bodö/Glimt vs. Borussia Dortmund Sábado 17 de octubre (15:30) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund Martes 20 de octubre (18:45) Champions League Sabah FK vs. Borussia Dortmund



