BVB, noticias y rumores: «Han preguntado directamente al Dortmund»: el padre de la estrella del Borussia revela a los interesados

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BVB, noticias: el padre de Samuele Inacio revela a los interesados

Samuele Inacio ha protagonizado un ascenso meteórico en el año 2026. En el Borussia Dortmund debutó con los profesionales, marcó sus primeros goles, vio su primera roja y debutó con la selección de Italia.

No es de extrañar, por tanto, que esta evolución tampoco haya pasado desapercibida para otros clubes. Así lo confirmó ahora también su padre, Pia Inacio, en una entrevista con Tutto Atalanta.

"No fuimos contactados, pero Inter y Juventus preguntaron directamente al Borussia Dortmund, al igual que otros clubes europeos", dijo Inacio padre, antes de explicar: "En este momento, sin embargo, ni el club ni Samuele tienen intención de considerar ningún tipo de traspaso. El Borussia cuenta mucho con él en los próximos años y Samuele se siente muy a gusto allí. Ha encontrado un entorno fantástico, un gran club y una afición mágica".

Mientras tanto, a Pia Inacio no le sorprende que su hijo haya protagonizado este ascenso y dado el salto al fútbol profesional. "Ya de niño siempre fue diferente. Como futbolista siempre fue alguien especial, tenía y tiene algo especial. Con el paso de los años, al final de cada temporada siempre lograba volver a dar un paso más", dijo.

No obstante, matizó que no esperaba "que todo eso fuera a pasar en tan poco tiempo". Aun así, el padre "siempre fue de la opinión" de que "tiene todo para mantenerse en este nivel el mayor tiempo posible".

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BVB, noticias: el debut con Estados Unidos de Mathis Albert entusiasma al seleccionador

El talento de 17 años Mathis Albert apenas había tenido minutos recientemente en el Borussia Dortmund bajo las órdenes del técnico Niko Kovac. Muy diferente fue ahora en su primera aparición con la selección de Estados Unidos.

En el debut de Albert contra Perú no tardó mucho en convertirse en protagonista. Con 1-1 en el marcador, Albert entró al campo después de algo más de 60 minutos. Ya en una de sus primeras acciones ofensivas, irrumpió en el área peruana y allí fue derribado de forma antirreglamentaria. Malik Tillman transformó el penalti resultante para adelantar a Estados Unidos.

Con ello, Albert inició de forma decisiva la remontada a favor de su equipo. Los estadounidenses ampliaron después su ventaja y acabaron certificando definitivamente el triunfo con una victoria por 4-1.

El seleccionador Mauricio Pochettino destacó el rendimiento de Albert tras el partido. "Primera acción, entra al campo y zas, control y adelante. ¿Tiene que mejorar? Sí. ¿Necesita experiencia? Sí. ¿Lo necesita todo? Sí. Pero él dice: quiero salir, quiero jugar, quiero mostrarme. Eso es lo que necesitamos y por eso estoy feliz".

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