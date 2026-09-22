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BVB, rumor: el joven Albert está muy cotizado

¿Se le escapa al fútbol alemán un talento top del Borussia Dortmund? Según escriben las Ruhr Nachrichten, el joven Mathis Albert podría ser elegible, además del equipo de la DFB, para otras dos selecciones nacionales.

Según esa información, se ha desatado una pugna a tres bandas entre la federación alemana, la francesa y la estadounidense por la joya ofensiva de 17 años. Albert ya ha disputado varios partidos con equipos juveniles de la selección de Estados Unidos, y Mauricio Pochettino lo ha convocado ahora para los próximos partidos internacionales con el plantel profesional.

Debido a su padre francés y al hecho de que posee la nacionalidad alemana, también podría jugar para ambas naciones. Las federaciones esperan supuestamente que Albert todavía lleve a cabo un cambio de selección.

En el BVB, el joven de 17 años suma hasta ahora dos apariciones con el primer equipo. La temporada pasada debutó con el primer equipo ante el SC Freiburg y, además, en este curso pudo disputar los 90 minutos en el arranque de la DFB-Pokal contra el HEBC Hamburg.

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BVB, rumor: el dúo del Dortmund debe bajar al U23

Debido a la no inclusión por parte de sus respectivos seleccionadores, Maximilian Beier y Marcel Sabitzer deberán entrenarse aparentemente con el U23 del BVB la próxima semana. Así se desprende de un informe de kicker.

Según esa información, ambos profesionales del Dortmund deberán completar primero sesiones individuales de carrera antes de pasar después con los amateurs. Al parecer, algo similar también se aplica al equipo de porteros restante, así como a gran parte de los equipos de entrenadores, fisioterapeutas y muchos otros empleados.

Mientras Beier no fue convocado por el seleccionador Jürgen Klopp para los partidos de la Nations League con Alemania, Sabitzer renunció por voluntad propia a participar en los encuentros de la selección de Austria. Como motivo, explicó que debía "administrar sus fuerzas con cuidado".

Mientras tanto, todos los demás jugadores de campo sanos del BVB están concentrados con sus respectivas selecciones: en total, 20 profesionales del Dortmund fueron convocados para este parón internacional XXL.

Entretanto, estrellas lesionadas como Emre Can o Justin Lerma seguirán trabajando con normalidad en su rehabilitación para volver.

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