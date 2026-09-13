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BVB, noticias: Fabio Silva explica su celebración con Felix Nmecha

Hasta el final del mercado de fichajes, Fabio Silva contempló una salida del Borussia Dortmund. Finalmente, el portugués se quedó y desde entonces ha subido claramente el nivel. Hasta ahora suma cuatro goles en cinco partidos oficiales.

En el 3-0 ante el Paderborn, Silva, que por primera vez esta temporada no entró como revulsivo, aportó el temprano 1-0. En su celebración corrió directamente hacia el banquillo y a los brazos de Felix Nmecha. El delantero explicó después del partido por qué lo hizo.

«Porque en el fútbol, y en la vida, no siempre es fácil. La temporada pasada y también al inicio de esta campaña hubo mucho revuelo en torno a mi persona», dijo Silva, y añadió: «Él se acercaba a mí una y otra vez e intentaba empujarme para que mejorara y me centrara en las cosas que yo mismo puedo controlar».

El escepticismo inicial en el entorno del club había sido grande cuando el delantero no pudo cumplir en un primer momento con las expectativas depositadas en él. Las críticas públicas y la irregularidad en sus minutos marcaron los primeros meses de Silva. En esa fase, Nmecha asumió el papel de quien le daba ánimo.

«Siempre me decía que yo podía marcar la diferencia. Es uno de mis mejores amigos en el equipo y me ha ayudado muchísimo. No solo después de este partido; también en encuentros anteriores, cuando las cosas iban bien, siempre iba hacia él y le decía: gracias por haberme ayudado tanto».

Para Silva está claro que la actual tendencia al alza está estrechamente vinculada al acompañamiento de Nmecha: «Es una de las personas que de verdad han contribuido a que pueda vivir este momento. Y si ahora me encuentro en una situación así, también es gracias a él».

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BVB, noticias: Nico Schlotterbeck mantuvo en secreto su estado físico

Nico Schlotterbeck celebró su regreso al once inicial en la victoria por 3-0 ante el SC Paderborn. Que Schlotterbeck estuviera ya de nuevo sobre el césped tomó por sorpresa a la opinión pública. No fue hasta después del pitido final cuando el defensa explicó los motivos ante el micrófono de Sky .

Había pedido conscientemente que no se hicieran públicos los progresos de los últimos días para poder trabajar tranquilamente en su forma. Que la táctica de mantenerlo en secreto funcionara se debió también al claro acuerdo con el club.

«Simplemente no hemos comunicado demasiado porque yo no quería», reveló el internacional. Además, aseguró que «ya me reincorporé a los entrenamientos hace una semana».

El jefe de la zaga también dejó claro cuánto le había afectado el tiempo en la banda. «El fútbol es una adicción a la adrenalina. Lo he echado muchísimo de menos, fue una lesión grave», explicó Schlotterbeck. «Pero ahora estoy feliz de haber vuelto».

Schlotterbeck jugó casi 80 minutos contra el recién ascendido antes de ser sustituido. Sobre su estado físico dijo en DAZN: «Me he sentido bien, hemos hecho un partido correcto, así que estoy contento. De hecho, al final estaba un poco cansado por primera vez en mi carrera y tuve que salir».

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BVB, noticias: ¿Será Nico Schlotterbeck convocado ya por Jürgen Klopp? Ole Book lo aclara

El Borussia Dortmund está en contacto directo con la DFB por una convocatoria de Nico Schlotterbeck para el próximo bloque de partidos internacionales, como confirmó el director deportivo del BVB, Ole Book, tras el duelo ante el Paderborn. El seleccionador Jürgen Klopp dará a conocer su primera convocatoria para los próximos partidos de la Nations League el 17 de septiembre.

«Por supuesto hemos hablado con la DFB y con Jürgen Klopp. Pero qué sale exactamente de eso, ya lo veremos nosotros o lo veréis vosotros», dijo Book.

Ante la exigencia física y la gestión individual de la carga del defensa, se contempla una reincorporación dosificada o una protección preventiva de cara a las próximas tareas.

El programa de la Nations League para la selección de la DFB comenzará el 24 de septiembre con el partido fuera de casa en Países Bajos. Después figuran en el calendario los dos partidos en casa contra Grecia y Serbia, antes de que el bloque de encuentros internacionales concluya con un partido a domicilio en Grecia.

BVB, noticias: Julian Brandt marcó un golazo para el Ajax de Ámsterdam

Con una destacada acción individual, el exjugador del Dortmund Julian Brandt abrió el camino de la contundente victoria por 5-1 del Ajax de Ámsterdam en casa del Fortuna Sittard en la sexta jornada de la Eredivisie. El nuevo fichaje alemán marcó el 1-0 en el minuto 35 y allanó así el camino del éxito para el campeón récord.

Tras una fallida acción defensiva de los locales, Brandt controló con el pecho, en la frontal del área, el balón que salía rebotado hacia atrás. Sin pensárselo mucho, el mediapunta remató directamente con la zurda y clavó el balón de forma imparable en la escuadra.

Para el jugador de 30 años fue ya su segundo gol liguero con la camiseta del histórico club de Ámsterdam; en total suma cuatro goles en nueve partidos oficiales. Brandt se había marchado gratis a Ámsterdam en verano, después de que su contrato con el BVB no fuera renovado tras siete años.

Gracias a esta goleada, el Ajax asciende al quinto puesto de la tabla de la Eredivisie.

BVB, calendario: Los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado, 12 de septiembre (15.30 horas) Bundesliga Borussia Dortmund vs. SC Paderborn Sábado, 19 de septiembre (18.30 horas) Bundesliga VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Sábado, 9 de octubre (20.30 horas) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Werder Bremen Miércoles, 14 de octubre (21 horas) Champions League FC Bodö/Gilmt vs. Borussia Dortmund Sábado, 17 de octubre (15.30 horas) Bundesliga Union Berlin vs. Borussia Dortmund







