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BVB, noticias: Lars Ricken deja un pequeño dardo al Bayern

El BVB ha arrancado la temporada de forma impecable y, con ello, le mete presión al Bayern de Múnich desde el principio. Lars Ricken, director general deportivo del Borussia Dortmund, aprovechó el momento para lanzar un fino dardo al campeón en serie, aunque se negó a convertir la situación actual en una declaración de guerra.

"Hay una relación muy respetuosa entre los dos clubes. No obstante, en los últimos años tampoco le hemos dado al Bayern la sensación de que tenga que salir una declaración de guerra hacia ellos", dijo el hombre de 50 años a Bild.

Aun así, el jefe del BVB no quiso privarse de un pequeño escarceo psicológico. El hecho de que el conjunto muniqués vaya por detrás, por ahora, del habitual liderato y esté a dos puntos del Borussia sí le produce cierta satisfacción: "Pero no quiero ocultar que espero que estén un poco molestos", explicó Ricken. Y añadió: "Conocemos la tabla y ahora mismo no están donde creen que les corresponde. Si esa sensación prevalece, me alegraría".

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BVB, noticias: el entrenador del Elversberg, Vincent Wagner, se declara fan del Dortmund

Aunque Vincent Wagner está causando sensación actualmente con el recién ascendido SV Elversberg en Primera, su corazón late en realidad por otro equipo de la máxima categoría. Como confesó el técnico en jefe a Bild , lleva casi tres décadas maravillado con el BVB.

"Ahora tengo que tener cuidado con lo que digo. Soy fan del Borussia Dortmund desde la temporada 1995/1996. Pero en este momento todavía me falta imaginación para verme algún día en esa banda. Soy feliz en el SV Elversberg y estoy contento de poder ser entrenador en la Bundesliga, porque amo mi trabajo", explicó Wagner.

En su filosofía de juego, el técnico del Elversberg se orienta por dos referencias absolutas del sector: "Intento hacer que el equipo juegue al fútbol de manera integral. La intensidad y la pasión de Klopp, unidas al entendimiento táctico y la meticulosidad de Pep Guardiola".

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BVB, noticias: Mussa Kaba celebra su regreso tras meses de baja

La joya de 17 años del centro del campo del BVB, Mussa Kaba, celebró su regreso tras medio año de baja por lesión. En la victoria por 3-2 del segundo equipo del Dortmund ante el Rödinghausen fue titular de inmediato y disputó una mitad.

Los estirones de crecimiento y las molestias musculares derivadas de ellos habían dejado fuera de combate al joven talento desde marzo, por lo que los responsables apostaron por un plan de puesta a punto prudente.

Junto a Enzo Duarte, que también había estado lesionado recientemente, sumó ahora minutos importantes de competición en el U23. El entrenador Daniel Rios subrayó que el objetivo principal para el próximo periodo sigue siendo volver a una condición física óptima: "Ahora se trata de que Mussa y Enzo sumen minutos y vuelvan a coger ritmo. Siempre hay coordinación con el departamento del primer equipo".

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BVB, noticias: Lars Ricken habla sobre el regreso de Jadon Sancho

Se especuló mucho sobre un posible segundo regreso del agente libre Jadon Sancho al Borussia Dortmund. Ahora, el director general deportivo Lars Ricken ha explicado a Bild por qué no se produjo.

"Para mí era importante, hasta cierto punto, traer ahora caras nuevas, historias nuevas y nuevas figuras de identificación", subrayó Ricken.

Un papel de suplente habría sido difícil de explicar, tanto interna como externamente, para un futbolista de esta categoría. "Jadon tiene un peso enorme", dijo Ricken. Incluso con menos minutos, el nombre del inglés habría dominado de forma permanente la cobertura mediática. Ricken temía que "solo tuviéramos a Jadon como tema".

Ricken continuó: "En consecuencia, entonces tendrías que mirar: ¿vendes a un Fabio Silva?" También las incorporaciones previstas se habrían frenado: "¿Puedes traer entonces solo a Karetsas y no a Konstantelias?"

Además, las perspectivas de los canteranos también se habrían visto perjudicadas. Ricken destacó en este sentido especialmente a dos talentos: "Tenemos jugadores jóvenes como Inacio o Mathis Albert. ¿Entonces tienes que venderlos o cederlos?"

Al final de la reflexión hubo una decisión de principio clara por parte de los responsables en contra de su recontratación. "Son decisiones que tomamos", resumió Ricken.

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