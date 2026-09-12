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BVB, noticias: Joey Veerman revela más alternativas de traspaso

Joey Veerman, nuevo fichaje del Borussia Dortmund, perfectamente podría haber acabado el pasado verano en otro club. Así lo reveló el neerlandés en una entrevista con Sky.

«Antes tenía algunas opciones, estaban la Premier League y la liga turca. Esperé a un gran club que también jugara la Champions League porque en el PSV también jugué la Champions League durante tres años», contó.

Sin embargo, cuando llegó el BVB y le presentó una oferta, Veerman sintió que un cambio a los aurinegros era el «encaje perfecto» para él a nivel personal. «Los aficionados son increíbles. Y también los partidos en casa y fuera. Por ejemplo, en Hoffenheim: la mitad del estadio eran aficionados del Dortmund. Eso no es normal en Holanda», dijo entusiasmado.

El BVB sacó al neerlandés de 27 años del PSV Eindhoven por algo más de 22 millones de euros de traspaso y le hizo firmar un contrato hasta 2031.

Veerman quiere lograr grandes cosas en el futuro con el Dortmund: «Intento ser importante y, como he dicho, también me gustan los números: dar muchas asistencias y marcar también algunos goles. Quiero ganar todo lo posible. Quiero ganar títulos como en los últimos años en el PSV. Intentamos sacar lo mejor de nosotros».

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BVB, noticias: Konstantinos Karetsas deja el hospital

Konstantinos Karetsas, del Borussia Dortmund de la Bundesliga, ya ha abandonado el hospital tras sus problemas circulatorios en el partido de Champions League contra el Villarreal (3-2). Así se lo confirmó el BVB a SID este viernes.

La madre del internacional griego había explicado previamente al diario belga Het Nieuwsblad que los problemas del jugador de 18 años se debían al parecer «a una deshidratación». Además, habló de «trastornos circulatorios». El club no se pronunció al respecto tras ser preguntado.

El atacante sigue sometiéndose a más exámenes y será baja en el BVB por el momento. «Se encuentra bien dadas las circunstancias. Se están realizando más exámenes, queremos llegar al fondo del asunto con total exactitud», había declarado el jueves el director deportivo Ole Book.

Karetsas había levantado el brazo durante la primera parte el martes por la noche tras un pase raso y de repente se tumbó en el suelo. Poco después acudieron los sanitarios, y el nuevo fichaje fue retirado del campo entre los aplausos de los espectadores y con lágrimas en los ojos.

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