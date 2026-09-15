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BVB, noticias: el VfB Stuttgart tenía en el radar a Fabio Silva

Fabio Silva se destacó como goleador en el triunfo por 3-0 del BVB contra el SC Paderborn 07 y posteriormente recibió un reconocimiento claro. El experto televisivo Dietmar Hamann calificó al portugués tras su actuación como un "jugador sobresaliente" y añadió: "Hay pocos delanteros tan completos como él".

Fabian Wohlgemuth, director deportivo del VfB Stuttgart, confirmó ahora en Sky90 que los suabos también tenían a Silva en el radar: "Hace un año también analizamos su situación".

Sin embargo, en aquel momento un traspaso no fue concreto. El directivo del VfB no quiso emitir un juicio sobre el potencial futuro del jugador del Dortmund: "Para eso estoy un poco demasiado lejos".

Sobre la forma actual del jugador, que ya ha marcado cuatro goles en cinco partidos oficiales, Wohlgemuth dijo: "Obviamente ahora mismo está en una buena fase y por eso el Dortmund puede estar feliz de que esté ahí".

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BVB, noticias: Serhou Guirassy habla sobre su estado de forma actual

El atacante del Dortmund Serhou Guirassy tuvo un arranque ideal en la nueva temporada con seis participaciones de gol: cuatro tantos y dos asistencias.

Preguntado por bundesliga.com sobre si se encuentra en plena forma, el goleador respondió: "Sí, es cierto. El equipo también está en una forma magnífica. Ganamos nuestros partidos, así que se puede decir perfectamente".

Solo después fue consciente de que la semana pasada celebró un jubileo personal: "Es enormemente importante empezar otra temporada así. El martes disputé mi partido número 100 con el Dortmund, ¡y ni siquiera lo sabía! Ahora simplemente tenemos que seguir exactamente así".

Guirassy ve como una oportunidad que el BVB esté actualmente por delante del Bayern de Múnich en la tabla. Al fin y al cabo, una situación así en la clasificación no es algo normal. "Por supuesto, eso es muy raro. Si miras la temporada pasada, no creo que estuviéramos ni una sola vez por delante del Bayern. Por eso es algo que tenemos que aprovechar", dijo el guineano, que añadió sobre el campeón récord: "Son un equipo muy grande, pero pueden dejarse puntos, como se vio contra el Schalke. Por eso depende de nosotros aprovecharlo".

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BVB, noticias: Joey Veerman se muestra impresionado por Serhou Guirassy

El traspaso de Joey Veerman del PSV Eindhoven al BVB por más de 20 millones de euros se convirtió de inmediato en una ganancia deportiva para el Dortmund. Desde entonces, en el centrocampista ha dejado una impresión duradera sobre todo su compañero Serhou Guirassy.

En declaraciones a bundesliga.com Veerman elogió las cualidades del atacante: "Estoy impresionado por su calidad. Siempre puedo jugar con él. Siempre se mueve hacia el balón y ayuda a conectar con los otros jugadores. Eso es exactamente lo que me gusta".

Además, el neerlandés también destacó la amenaza de gol de Guirassy: "Y delante de la portería también es realmente muy peligroso. Es un delantero top".

Además, el nuevo fichaje habló sobre la atmósfera especial en su estreno en el Signal Iduna Park. El momento de pisar por primera vez el césped como profesional del BVB le dejó una profunda impresión: "Cuando sales a calentar y los aficionados cantan tan fuerte, se te pone la piel de gallina".

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