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BVB, noticias: Ole Book habla sobre un fichaje invernal del Dortmund

Borussia Dortmund está corto de efectivos en las posiciones de lateral tras la salida a préstamo de Yan Couto al Como 1907. Por eso, el BVB intentó hacerse con Hector Fort, del FC Barcelona. Sin embargo, se fue a la Real Sociedad.

Entonces, ¿se reforzará el Borussia en invierno en esa zona? Al respecto se pronunció ahora el director deportivo Ole Book.

"Ahora mismo tampoco estamos excesivamente bien cubiertos en cuanto a amplitud de plantilla, eso seguro. Pero sí creo que tenemos distintas opciones en el plantel que al menos pueden desempeñarse ahí por fases. Tenemos a algunos que pueden hacerlo muy bien. Por eso, siempre puede pasar cualquier cosa. Pero también podría ser que para eso hiciera falta antes alguna salida", dijo a Ruhr Nachrichten.

Actualmente, el BVB tiene a Julian Ryerson para la derecha y a Daniel Svensson para la izquierda como dos jugadores para las bandas defensivas. Allí también pueden echar una mano Maximilian Beier o Ramy Bensebaini.

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BVB, rumor: ¿Buenas noticias con Konstantinos Karetsas?

En el caso de Konstantinos Karetsas, se perfila un regreso escalonado a la convocatoria. El atacante griego había faltado recientemente después de que unos problemas circulatorios lo dejaran fuera de combate.

Después de que el fin de semana inicialmente solo pudiera completar un entrenamiento individual, el martes realizó una primera sesión conjunta de carrera con Samuele Inacio y Enzo Duarte, según informan los Ruhr Nachrichten.

Según la valoración del periódico, una titularidad en el próximo partido del sábado contra el VfB Stuttgart (18.30 horas) vuelve a entrar ya dentro de lo posible.

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BVB, rumor: Newcastle United habría intentado fichar a Gregor Kobel

El portero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, está en el punto de mira de numerosos clubes, según un informe de Bild . De acuerdo con esa información, el pasado verano el Newcastle United hizo un intento por Kobel, que sin embargo el suizo rechazó. Con el argumento de que da por hecho que con los westfalianos se podrán ganar trofeos en un futuro próximo.

Actualmente, según el informe, el internacional en 27 ocasiones no dedica ni un pensamiento a una salida. Sin embargo, eso contradice una información del fin de semana del diario español AS , según la cual recientemente se habría mencionado al guardameta como opción para el Real Madrid.

En cualquier caso, los responsables del BVB tienen la intención de mantener a finales de año las primeras negociaciones sobre un nuevo contrato. El vínculo actual de Kobel es válido hasta 2028.

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