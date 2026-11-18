Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El BVB y el Bayern de Múnich podrían disputar pronto un duelo de fichajes por un defensa de gran talento. Además, llegan buenas noticias sobre dos titulares. Noticias y rumores del Borussia Dortmund.

Más noticias y artículos sobre el BVB:

¡Por Schlotterbeck! El BVB afrontaría un problema económico

Pascal Groß es de repente el «mejor jugador de la Premier League»

¡Ante una asistencia récord! Popp lidera al BVB en una contundente victoria en el derbi

BVB, rumor: ¿Duelo de fichajes con el Bayern por una gran promesa?

Tanto el BVB como el Bayern de Múnich se habrían fijado en Jordan Arnolin, del Estoril Praia de la primera división portuguesa. Así lo informa Foot Mercato.

Según esa información, los ojeadores de ambos rivales de la Bundesliga ya habrían observado cómo se desenvuelve el joven de 18 años tras hacerse un hueco en el primer equipo esta temporada. El central de formación, que también puede jugar como mediocentro defensivo, ha disputado cinco de los diez partidos de liga posibles hasta ahora y ha convencido, pese a que su club ocupa actualmente el último puesto de la tabla.

Anuncios Anuncios

Arnolin ya es internacional sub-19 con Portugal y tiene contrato hasta 2029. El informe tampoco indica cuánto habría que pagar por su traspaso. No obstante, podría desatarse una puja próximamente.

Related Topics

Además del Borussia Dortmund y el club más laureado de Alemania, el FC Barcelona y el OSC Lille también habrían mostrado interés por Arnolin. Los ojeadores de esos clubes habrían seguido al adolescente, entre otros encuentros, en el partido de la selección sub-19 portuguesa contra Alemania (3-2) en el Estadio Carlos Osorio.

Getty Images

BVB, noticias: Buenas noticias sobre Waldemar Anton y Serhou Guirassy

El BVB ha retomado oficialmente los entrenamientos para preparar el duelo entre Borussias contra el Gladbach del próximo sábado. Se espera que los internacionales estén el jueves en el campo de entrenamiento, a excepción de Mathis Albert, que todavía juega con Estados Unidos el miércoles.

Anuncios

Sin embargo, sigue sin estar claro si Waldemar Anton y Serhou Guirassy, dos titulares que han arrastrado molestias recientemente, estarán disponibles para enfrentarse a los Potros. Según Ruhr Nachrichten, la decisión se tomará a última hora. Ambos se habrían entrenado por separado en los últimos días. No obstante, en el BVB hay optimismo respecto a que los dos pronto puedan volver a trabajar a pleno rendimiento.

Anton no viajó con la selección alemana por problemas musculares , mientras que Guirassy ha sufrido hasta hace poco una distensión en el muslo.

Anuncios

Por su parte, Carney Chukwuemeka probablemente regresará este mismo año tras ser sustituido antes de tiempo contra el SV Elversberg , informa Ruhr Nachrichten. La lesión muscular del centrocampista no sería tan grave como se temía en un principio.

Getty Images

BVB, calendario: Los próximos partidos del Borussia Dortmund

Fecha Competición Partido Sábado 21 de noviembre (15:30 h) Bundesliga Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund Martes 24 de noviembre (21:00 h) Champions League Arsenal FC vs. Borussia Dortmund Domingo 29 de noviembre (19:30 h) Bundesliga Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen Miércoles 2 de diciembre (20:45 h) Copa de Alemania Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund Domingo 6 de diciembre (15:30 h) Bundesliga FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund