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BVB, noticias: Felix Paschke pone fin a su carrera con 23 años

Felix Paschke, del filial de Borussia Dortmund, ha puesto fin a su carrera con apenas 23 años. El BVB lo confirmó este sábado en sus canales sociales.

"Es muy lamentable que Felix tenga que poner fin a su carrera futbolística a una edad tan joven. Lo hemos conocido como un jugador comprometido. Ha trabajado hasta el final para regresar al campo", cita la publicación al director deportivo del Sub-23, Ingo Preuß.

Paschke había llegado a Dortmund en 2024 procedente del filial del Hamburger SV, pero hasta la fecha solo había disputado 16 partidos debido a las lesiones. La última vez que el centrocampista pisó el campo fue en un amistoso en enero de 2025. Entre otras cosas, el diestro sufrió una rotura del ligamento cruzado, antes de que se sumaran más problemas físicos.

"Quiero dar las gracias a mis compañeros, entrenadores, responsables, así como a todo el equipo médico y a todos los empleados del club por el apoyo a lo largo de los años. Me sentí muy a gusto desde el principio y también durante mi larga etapa de lesión siempre recibí un gran apoyo. Gracias a ello pude darlo todo en el intento de volver al campo. Les deseo a todos los implicados lo mejor de cara al futuro y seguiré atentamente el camino de mi equipo también en el futuro", declaró Paschke.

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BVB, rumor: ¿Interés en Bartosz Mazurek, de RB Salzburg?

Según información del portal polaco WP SportoweFakty el BVB puso sus ojos en Bartosz Mazurek la pasada temporada. Al parecer, Brighton & Hove Albion también siguió al diestro de 1,84 metros.

Mazurek acabó cambiando de equipo en verano por seis millones de euros, del club de su tierra, Jagiellonia Bialystok de Polonia, a RB Salzburg. Como el jugador de 19 años también está convenciendo en Austria, el portal especula con que el adolescente pronto podría volver a ser un tema para los responsables de Borussia Dortmund, con el director deportivo Ole Book al frente.

El centrocampista central ya ha disputado 15 partidos en todas las competiciones en la presente temporada. Mazurek fue titular la mayoría de las veces y ya ha marcado dos goles. Además, dio tres asistencias.

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BVB, noticias: Edin Terzic explica los motivos de su pausa

El entrenador Edin Terzic ha explicado por qué estuvo tanto tiempo sin equipo tras su salida del BVB después de la temporada 2023/24.

"Después de mi etapa en Borussia Dortmund quise tomarme conscientemente una pausa. Fue mi primer trabajo como primer entrenador y una etapa muy intensa. Quería asimilar lo vivido y pasar más tiempo con mi familia, mis amigos y las personas que en los años del fútbol profesional quizá habían quedado un poco de lado", dijo el técnico de 43 años en una entrevista con kicker.

Desde el verano, Terzic está en el banquillo del Athletic Bilbao. "Nos conocemos desde hace tiempo. (…) De las conversaciones surgió una buena sensación", justificó así su decisión por los vascos, y explicó: "En algún momento empecé a comparar distintas posibilidades. Y cuando uno hace eso y al final siempre vuelve a dar con el Athletic Club, se da cuenta de lo que realmente quiere".

Tras un inicio de temporada más que irregular, Bilbao se ha rehecho mientras tanto en LaLiga. Después de seis partidos, suma ocho puntos. El séptimo duelo en la liga española había sido suspendido este sábado con 0-0 en el marcador, después de que aficionados del rival, Rayo Vallecano, inundaran el terreno de juego con objetos arrojados. Entre otras cosas, a los 13 minutos volaron hacia el campo aviones de papel, bolas de papel y pelotas saltarinas en grandes cantidades.

BVB, calendario: Los próximos partidos de Borussia Dortmund