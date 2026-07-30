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BVB, rumor: ¿El Mala más caro de lo pensado? La presión sobre el BVB aumenta

Con una primera oferta, el Borussia habría provocado en Colonia un gran enfado. La propuesta de la semana pasada supuestamente estaba muy por debajo del paquete total de 50 millones de euros que, al parecer, se exige. Aun así, recientemente se dijo que en el BVB reina un gran optimismo en que la operación se cerrará en los próximos días.

Sin embargo, eso también sería importante desde la perspectiva del Borussia, según otro informe de Bild . Porque, de acuerdo con esa información, internamente los dirigentes del FC han acordado que incluso los 50 millones exigidos dejarían de ser suficientes en algún momento si el traspaso se alargara hasta poco antes del final del periodo de fichajes.

Al fin y al cabo, a los de la ciudad de la catedral les resultaría mucho más difícil encontrar un posible sustituto en los últimos compases del mercado. "También es siempre una cuestión de tiempo: si tus arcas no se llenan hasta dos días antes del cierre del mercado, en ese momento eso tampoco vale nada", explicó Tim Steidten, planificador de plantilla del Colonia. Además, los de Colonia, en caso de haber identificado a un sustituto adecuado, también tendrían que pagar más traspaso, ya que el club vendedor conocería las nuevas posibilidades financieras.

Steidten también dejó claro que en Colonia no sienten ninguna presión para actuar: "Estamos absolutamente tranquilos. Said es jugador del 1. FC Köln y se siente muy a gusto, y nosotros nos sentimos exactamente igual de a gusto con Said, así que actualmente no hay absolutamente ninguna razón para hablar de otra cosa."

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BVB, rumor: ¿Acuerdo desde hace semanas? A El Mala le espera un enorme salto salarial

Por su parte, El Mala no solo habría mantenido ya conversaciones con el BVB, sino que, según el Express de Colonia, ya habría llegado a un acuerdo entre bastidores con los responsables desde hace semanas.

También su madre, Sabrina El Mala, que al parecer había dejado caer el fichaje por el Brentford FC por la falta de perspectiva en la Champions League, estaría en estrecho contacto con la cúpula directiva de Dortmund.

Según los rumores, todas las partes implicadas también han fijado ya los detalles exactos del contrato. En consecuencia, el jugador de 19 años firmaría un contrato de cinco años con los Schwarzgelben. En su primera temporada, al extremo izquierdo le esperaría supuestamente un salario de 5,5 millones de euros, que posteriormente podría aumentar hasta 8,5 millones de euros.

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BVB, noticias: Kessler deja abierta la puerta a un traspaso de El Mala

A pesar de todo el revuelo en torno a su persona, El Mala no lo deja notar sobre el terreno de entrenamiento, como subrayó entretanto el director general deportivo Thomas Kessler en una entrevista con Kicker : "Trabaja cada día de manera muy profesional, se implica al máximo y para nosotros es un jugador con un potencial extraordinario".

Debido a ese potencial, para Kessler tampoco resulta apenas sorprendente "que otros clubes se interesen por un jugador así y especulen con ello". Sin embargo, para el dirigente del FC es importante dejar claro: "La situación no ha cambiado. Said es nuestro jugador y tiene un contrato de larga duración". Ahora quiere centrarse en "lo que tenemos por delante, y estamos contentos de que Said sea una parte importante de nuestro equipo".

No obstante, Kessler dejó al mismo tiempo deliberadamente abierta la puerta a un traspaso en la conversación: "En principio, se aplica lo siguiente: siempre tomamos decisiones en beneficio del 1. FC Köln. Si en algún momento llegara un momento en el que tanto las condiciones deportivas como las económicas nos convencieran absolutamente, por supuesto nos ocuparíamos de ello". Según él, ese momento todavía no ha llegado.

BVB: amistosos, fechas y retransmisiones de TV en verano

Fecha Hora Partido Retransmisión en TV y streaming Sede Sábado, 1 de agosto 12.00 horas (hora alemana) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tokio) Domingo, 9 de agosto 15.00 horas (hora alemana) FC Arsenal vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) Sábado, 15 de agosto 17.30 horas BVB vs. AS Roma BVB-TV / Sky Signal-Iduna-Park (Dortmund)



