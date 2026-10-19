Más noticias, reportajes y rumores sobre el BVB:

Tras el empate sin goles ante el Union: crece la decepción en el BVB

Revelan los detalles de un rechazo al BVB en el mercado de fichajes

Notas del BVB: una estrella de la selección alemana brilla y una dupla ofensiva queda muy por debajo

BVB, noticias: Ole Book plantea una polémica hipótesis sobre la lesión de Karetsas

¿Fue una decisión errónea del árbitro Daniel Schlager la que propició la jugada en la que el atacante del Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas pudo sufrir una lesión grave el sábado, durante el partido de Bundesliga ante el Union Berlin (0-0)?

«Que el rival le pise el pie ahí es innecesario, porque antes hubo una decisión errónea al señalar un saque de banda. Toda esa situación no debería haberse producido», dijo Book después del partido, según RUHR24. «Esperemos que no sea tan grave. Ahora mismo no se encuentra bien».

Book podría referirse a lo siguiente: justo antes del duelo entre Karetsas y Rani Khedira, del Union, que provocó la lesión, se había concedido un saque de banda al equipo berlinés después de que el lateral izquierdo del BVB Daniel Svensson fallara un pase a Julian Ryerson y el balón saliera por la banda. Sin embargo, Andras Schäfer, del Union, había empujado a Svensson mientras daba el pase. El sueco cayó al suelo y, por ello, ya no pudo golpear el balón de forma controlada. Svensson protestó brevemente ante Schlager, y es posible que Book también viera una falta en esa acción. En ese caso, en lugar del saque de banda para el Union del que, pocos segundos después, surgió el duelo entre Karetsas y Khedira, se debería haber señalado un tiro libre a favor del Dortmund.

Próximos partidos SAB Liga de Campeones 12:45 BVB

Presionado por Khedira, Karetsas se torció el pie derecho en su propia área. El griego de 18 años quedó tendido sobre el césped y la reacción de sus compañeros fue de gran preocupación. Había entrado al campo apenas unos minutos antes, pero finalmente tuvo que abandonarlo.

«Es una lesión de tobillo», dijo Book. Según muestran unas fotos publicadas por Ruhr Nachrichten, Karetsas tuvo que caminar con muletas a su regreso a Dortmund a última hora del sábado. El lunes por la mañana llegaron noticias algo tranquilizadoras. El director general deportivo Lars Ricken incluso apuntó a un regreso en octubre.

«Tuvimos suerte dentro de la desgracia; al principio parecía peor. La baja de Kos nos perjudica, por supuesto, de cara a los próximos partidos, pero podemos suplirla como equipo. Después del partido en casa contra el Frankfurt, iremos viendo día a día cómo avanza su recuperación», dijo Ricken. El propio BVB habló de una lesión de ligamentos sin precisar más detalles.

Getty Images

BVB, rumor: el Dortmund gastará hasta 500.000 euros en una medida especial para su viaje a Bakú

En medio del desgaste que le están causando sus actuales desplazamientos, el Borussia Dortmund aparentemente ha tomado una medida extraordinaria y costosa para viajar al partido de la Champions League del martes ante el Sabah FK en Bakú, capital de Azerbaiyán.

Según Ruhr Nachrichten, la expedición del BVB no volará, como de costumbre, en el avión chárter habitual de su socio Eurowings, un Airbus A320. Para el trayecto a Bakú ha reservado a través de la aerolínea lituana «KlasJet», filial de Avia Solutions Group, un Boeing 737 acondicionado especialmente. El avión, que ofrece un alto nivel de comodidad y cuenta con 68 asientos de clase ejecutiva, estaría en Dortmund desde última hora del sábado.

En el vuelo de ida, el Dortmund hará una escala en la ciudad turca de Trabzon para repostar, según Ruhr Nachrichten. El BVB tendrá que pagar una suma considerable por este lujo: probablemente entre 400.000 y 500.000 euros, ya que el avión reservado, incluida su tripulación, permanecerá en Azerbaiyán hasta el miércoles. Según la información, el Borussia realizará el miércoles por la mañana en Bakú una sesión de entrenamiento para los jugadores que no hayan participado en el partido y solo después regresará a Dortmund.

Tras la derrota por 0-1 ante el Bodö/Glimt la semana pasada, el BVB afronta con cierta presión la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Ganar al debutante Sabah es absolutamente obligatorio. El partido comenzará el martes a las 18:45.

Getty Images

BVB, noticias: exhibición del exjugador del Dortmund Julian Brandt con el Ajax

El exjugador del Dortmund Julian Brandt marcó un doblete y devolvió a la senda de la victoria al Ajax de Ámsterdam, el club más laureado del fútbol neerlandés, que atravesaba una crisis. En la novena jornada de la Eredivisie, el Ajax del mediapunta ganó por 5-2 (2-0) en el campo del FC Groningen. El jugador de 30 años, que disputó 48 partidos con la selección alemana, elevó su cuenta a seis goles.

Tras dos empates en liga y una derrota en su estreno en la Conference League, el Ajax se había visto obligado a reaccionar. En el minuto 27, Brandt abrió el marcador con un potente disparo con la zurda. Después del descanso, el jugador nacido en Bremen volvió a marcar con la izquierda para poner el 3-1 provisional (60').

Marc-André ter Stegen, compañero de Brandt, encajó al menos un gol por séptimo partido consecutivo. Con la victoria, el equipo del entrenador Miguel Munoz ascendió al cuarto puesto. El jueves por la noche (21:00/Sky) recibirá al Atalanta de Bérgamo en la Conference League. (SID)

Getty Images

BVB, calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund