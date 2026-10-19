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BVB, noticias: Ole Book plantea una polémica hipótesis sobre la lesión de Karetsas

¿Fue una decisión errónea del árbitro Daniel Schlager la culpable de que se produjera la jugada en la que el atacante del Borussia Dortmund Konstantinos Karetsas pudo sufrir una lesión grave el sábado, en el partido de la Bundesliga ante el Union Berlín (0-0)?

«Que el rival le pise el pie es innecesario, porque antes hubo una decisión errónea sobre un saque de banda. Y toda la situación no debería haberse producido así», dijo Book después del partido, según RUHR24. «Esperemos que no sea tan grave. Ahora mismo no se encuentra bien».

Book podría referirse a lo siguiente: justo antes del duelo entre Karetsas y Rani Khedira, del Union, que provocó la lesión, se había concedido un saque de banda al equipo berlinés porque el lateral izquierdo del BVB Daniel Svensson había fallado un pase a Julian Ryerson y el balón había salido por la banda. Sin embargo, Andras Schäfer, del Union, había empujado a Svensson mientras daba el pase. El sueco cayó al suelo y, por ello, ya no pudo jugar el balón de forma controlada. Después protestó brevemente ante Schlager; es posible que Book también viera una falta en esa acción. De ser así, en lugar del saque de banda del Union que, pocos segundos después, dio lugar al duelo entre Karetsas y Khedira, debería haberse señalado una falta a favor del Dortmund.

Próximos partidos SAB Liga de Campeones 12:45 BVB

Presionado por Khedira, Karetsas se torció el pie derecho en su propia área. El griego de 18 años quedó tendido sobre el césped y la reacción de sus compañeros fue de gran preocupación. Había entrado al campo apenas unos minutos antes, pero finalmente tuvo que abandonarlo.

«Es una lesión de tobillo», dijo Book. Como muestran unas fotos publicadas por Ruhr Nachrichten, Karetsas tuvo que caminar con muletas a su regreso a Dortmund a última hora del sábado por la noche. Según el periódico, el internacional griego podría estar varias semanas de baja. El BVB todavía no ha comunicado un diagnóstico oficial.

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BVB, rumor: el Dortmund gastará hasta 500.000 euros en una medida especial para el viaje a Bakú

En medio del desgaste provocado por sus actuales desplazamientos, el Borussia Dortmund tomará, al parecer, una medida extraordinaria y costosa para viajar al partido de la Champions League del martes ante el Sabah FK en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

Según Ruhr Nachrichten, la expedición del BVB no volará en el chárter habitual (un Airbus A320) de Eurowings, su aerolínea asociada. Para el viaje a Bakú ha reservado a través de la compañía lituana «KlasJet», filial de Avia Solutions Group, un Boeing 737 especialmente acondicionado. El avión, que ofrece 68 asientos de clase business y un alto nivel de comodidad, estaría ya en Dortmund desde última hora del sábado por la noche.

Según Ruhr Nachrichten, el Dortmund hará una escala en la ciudad turca de Trebisonda para repostar durante el vuelo de ida. El BVB tendrá que pagar una suma considerable por este lujo: el coste rondaría entre 400.000 y 500.000 euros, ya que el avión reservado, incluida su tripulación, permanecerá en Azerbaiyán hasta el miércoles. Según la información, el Borussia realizará el miércoles por la mañana en Bakú una sesión de entrenamiento para los suplentes y solo después regresará a Dortmund.

Tras la derrota por 0-1 ante el Bodø/Glimt la semana pasada, el BVB necesita reaccionar en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Ganar al debutante Sabah es una obligación absoluta. El partido comenzará el martes a las 18:45.

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BVB, noticias: actuación estelar del exjugador del Dortmund Julian Brandt con el Ajax

El exjugador del Dortmund Julian Brandt llevó al Ajax de Ámsterdam, el club con más títulos de liga de los Países Bajos y que atravesaba una crisis, de vuelta a la senda del triunfo con un doblete. En la novena jornada de la Eredivisie, el mediapunta ganó con el Ajax por 5-2 (2-0) en el campo del FC Groningen. El futbolista de 30 años, que disputó 48 partidos con la selección alemana, suma ya seis goles.

Tras dos empates en la liga y una derrota en su estreno en la Conference League, el Ajax necesitaba reaccionar. En el minuto 27, Brandt abrió el marcador con un potente disparo con la izquierda. Después del descanso, el jugador nacido en Bremen volvió a marcar con la zurda para poner el 3-1 provisional (60’).

Su compañero Marc-André ter Stegen encajó al menos un gol por séptimo partido consecutivo. Con la victoria, el equipo del entrenador Miguel Munoz ascendió al cuarto puesto. El jueves por la noche (21:00/Sky) le espera el partido en casa de la Conference League contra el Atalanta de Bérgamo. (SID)

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