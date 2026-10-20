El Borussia Dortmund salió de su pequeña crisis y volvió a sumar tres puntos después de tres partidos consecutivos sin ganar. El equipo de Niko Kovac se impuso por 2-1 al Sabah FK, campeón de Azerbaiyán, aunque no transmitió demasiada seguridad. El hombre del partido fue, sin duda, Serhou Guirassy, autor de un doblete, mientras que Joey Veerman también destacó con una gran actuación.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Gregor Kobel

Al principio tuvo poco trabajo, pero no quedó demasiado bien en el empate, durante una fase de presión del Sabah. En el cabezazo de Aden McCarthy desde pocos metros, Kobel se quedó clavado en la línea. En el minuto 42 lo hizo mucho mejor: salió ante Joy-Lance Mickels y le redujo el ángulo de tiro. Después también firmó varias buenas paradas. Nota: 3.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Waldemar Anton

Cometió un grave error en un pase al comienzo del partido que estuvo a punto de propiciar un contraataque. Por lo demás, participó activamente en la salida del balón y envió varios balones largos hacia la delantera. Al principio concedió poco en defensa, pero su rival directo marcó el empate de cabeza. Anton estaba demasiado lejos de él. Nota: 3,5.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck

Intervino de forma decisiva ya en el tercer minuto y tuvo que corregir los errores de Bensebaini en varias ocasiones. En el 1-1, el balón pasó muy cerca de él. Poco antes del final, además, un pase fallido suyo volvió a darle una oportunidad al Sabah FK. Tuvo suerte de que no terminara en gol en contra. Nota: 3,5.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

En el tercer minuto estaba demasiado lejos de su rival directo y permitió así la primera acción peligrosa. Resbaló de manera desafortunada en la primera parte y se quedó tendido en el suelo, aunque pudo seguir jugando. Después se le vio algo lento y nada fresco. Su banda quedó demasiado desprotegida una y otra vez durante el resto del partido. Tampoco tuvo fortuna en ataque: todos sus remates se marcharon por encima de la portería. Nota: 4,5.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Julian Ryerson

Inició la jugada del primer gol del Dortmund con un sencillo pase en profundidad hacia la línea de fondo y generó peligro ante la portería rival con sus centros. Tuvo suerte de que Joy-Lance Mickels estuviera por muy poco en fuera de juego en el que parecía ser su gol del empate. Nota: 3,5.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Joey Veerman

Cambió de orientación el juego con acierto una y otra vez. A su lanzamiento de falta le faltó muy poco para convertirse en el 2-0, pero Pokatilov respondió con una gran parada. Encontró repetidamente a sus compañeros en ataque con sus pases y puso en marcha jugadas peligrosas. Finalmente, preparó a la perfección el 2-1 del conjunto aurinegro con un centro preciso. Nota: 2.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Felix Nmecha

Generó la primera ocasión realmente peligrosa con un remate que el portero del Sabah, Pokatilov, detuvo en primera instancia antes de que Guirassy aprovechara el rechace. En la primera parte también provocó una falta en una posición prometedora. Sin embargo, perdió una cantidad inusualmente alta de balones en zonas peligrosas. Una de esas pérdidas dio lugar a la falta de la que nació el empate 1-1 del Sabah. Nota: 4,5.

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BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Daniel Svensson

Fue con frecuencia una opción de pase por la izquierda y participó constantemente en el juego. Sirvió numerosos centros a los atacantes y disputó los duelos con determinación y agresividad. Sin embargo, mostró debilidades defensivas en varias ocasiones. Ante Mbina, interpuso el cuerpo en el último instante y logró dificultar su remate. Nota: 4.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Fabio Silva

Estuvo muy atento desde el principio y se impuso gracias a un buen uso del cuerpo en el quinto minuto, dando lugar a la primera ocasión peligrosa. En esa jugada también podría haber pasado a Chukwuemeka, mejor situado. Buscó el remate una y otra vez y fue difícil de contener para la defensa rival. En el 1-0 se desmarcó de forma excelente y retrasó el balón hacia el centro, donde Nmecha pudo rematar. Lo único que le faltó hoy a Silva fue el gol. Nota: 2,5.

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BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

El austriaco fue titular por primera vez esta temporada y asumió el papel más ofensivo en el centro del campo, mientras Veerman jugó algo más retrasado. Dejó pronto su sello con un gran pase entre líneas a Guirassy y también desempeñó un papel importante en el primer gol. Participó en numerosas acciones peligrosas. Nota: 3.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Serhou Guirassy

Combinó muy bien con Silva varias veces al comienzo y retuvo numerosos balones de espaldas a la portería antes de dejárselos a sus compañeros. Su esfuerzo tuvo recompensa en el minuto 10: estuvo en el lugar indicado para aprovechar el rechace y marcar con sangre fría. Buscó el remate una y otra vez y generó mucho peligro ante la portería del conjunto azerbaiyano (8 disparos en total). También convirtió de forma brillante el centro de Veerman para hacer el 2-1. Poco después estuvo cerca de completar el triplete. Nota: 1,5.

BVB, notas del Sabah FK vs. Borussia Dortmund: Los suplentes

Marcel Sabitzer (desde el 71, por Chukwuemeka): Se mostró participativo desde que entró y, tras recuperar un balón, inició un contraataque peligroso que acabó en una buena ocasión. Sin calificación.

Joane Gadou (desde el 71, por Bensebaini): Entró en pleno nuevo periodo de presión de los locales y cumplió sus tareas lo mejor que pudo. Sin calificación.

Jobe Bellingham (desde el 71, por Nmecha): Con su primer toque dejó a Silva en una posición excelente, pero este envió el balón fuera. Sin calificación.

Maximilian Beier (desde el 77, por Svensson): Pasó inadvertido durante el poco tiempo que estuvo sobre el campo.Sin calificación.







