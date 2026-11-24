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El BVB se ganó un empate 1-1 en casa del Arsenal en la quinta jornada de la Champions League gracias a una valiente segunda parte. Sus dos mejores jugadores fueron defensas. Las notas y el análisis individual.

El Arsenal se adelantó con justicia tras un inicio muy dominante gracias a una magnífica vaselina de Viktor Gyökeres (10'). En el gol, el Dortmund no logró presionar al Arsenal pese a contar nominalmente con ocho jugadores defensivos y una línea de cinco atrás. El problema persistió durante buena parte de la primera mitad. Aun así, el BVB efectuó cinco disparos en ese periodo, todos sin peligro. En la segunda parte, el Dortmund jugó con mucha más valentía, se metió en el partido a base de lucha y logró un merecido 1-1 gracias a Maximilian Beier, que hasta

entonces había estado muy flojo (55'). Cuatro minutos antes, el Dortmund había reclamado, con razón, una mano dentro del área después de que el balón golpeara el antebrazo de Gyökeres. Pero el VAR no intervino por motivos difíciles de explicar.

¡Aquí puedes leer la crónica completa del partido del BVB ante el Arsenal!

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Gregor Kobel

Sí, el disparo de Viktor Gyökeres para el 1-0 fue maravilloso. Y no, Kobel no cometió ningún error claro de portero. Aun así, su actuación en el primer gol encajado resultó algo desafortunada. Pocos minutos después respondió con una gran parada ante Christos Tzolis, aunque también tuvo suerte de que Svensson bloqueara el remate posterior de Madueke. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Jean Gadou

Como toda la zaga, tuvo muchísimo trabajo al principio y le costó mucho, como a los demás, encontrar las marcas adecuadas y entrar en el partido. Pasados 20 minutos, empezó a controlar algo mejor a Christos Tzolis y también ganó algún duelo. Una recuperación suya propició poco antes del descanso un contragolpe bastante bueno del Dortmund, que él mismo culminó con un disparo desde un ángulo cerrado. Otra recuperación y una posterior carrera por el centro del campo, extraordinariamente decidida y rematada con un pase a Maxi Beier, dieron lugar al 1-1. También robó un balón en su propia área. Fue sustituido poco antes del final, una decisión que no solo él recibió con cierta incomprensión. Nota: 2

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Waldemar Anton

También lo tuvo bastante difícil en su regreso al once titular, pues tuvo muchísimo trabajo. Al principio pareció algo más sólido que Nico Schlotterbeck, aunque solo por pequeños matices. Durante una fase de empuje del Dortmund perdió un balón y después una carrera ante Noni Madueke, lo que estuvo a punto de tener consecuencias. Más tarde, compensó esa acción con una gran entrada ante Gyökeres. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Nico Schlotterbeck

Tuvo dificultades ante Viktor Gyökeres y Noni Madueke. Le exigieron tanto que por momentos incluso pareció poco ágil al girarse, algo que no es propio del internacional alemán. Sin embargo, evitó una ocasión de Declan Rice con una gran intervención al final de la primera parte. Pasó más inadvertido en la segunda, lo cual fue positivo en este partido. Al intentar despejar definitivamente una ocasión del Arsenal, arrolló sin querer a Kobel. Nota: 4

BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Julian Ryerson

En la primera parte pasó mucho más inadvertido que Svensson en la otra banda, aunque también fue más fiable. Sin embargo, cuando los londinenses atacaban con ímpetu, él tampoco estaba siempre a la altura. En el último minuto del tiempo añadido volvió a despejar a saque de banda. En conjunto, una actuación sólida. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Jobe Bellingham

También mejoró claramente tras una primera parte más bien floja y se esforzó mucho más por hacer avanzar el juego. Estaba ligeramente en fuera de juego en su supuesto gol del 2-1 y dejó su sitio a Marcel Sabitzer a los 73 minutos. Nota: 4

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Felix Nmecha

Hace poco brilló como goleador y después sus celebraciones provocaron debates controvertidos . Ante el Arsenal tuvo que emplearse a fondo para dificultar la salida de balón de los potentes londinenses. No lo consiguió demasiado bien y también tuvo una pequeña parte de responsabilidad en el 1-0. Intentó llegar al área en contadas ocasiones, también en Londres, pero sin éxito. En conjunto, una actuación más bien poco convincente. Nota: 4,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Joey Veerman

Como casi siempre, fue el jugador del Dortmund con más contactos con el balón y, sobre el papel, completó muchos pases. Pero eso también se debió a que sus compañeros a veces tuvieron que correr con decisión tras sus envíos. Su juego pareció menos preciso de lo habitual y a sus acciones les faltó claridad. Sin embargo, en la segunda parte, cuando el Dortmund se metió en el partido a base de lucha, asumió el mando y distribuyó el balón con inteligencia, también hacia delante. Nota: 3

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Daniel Svensson

Antes del 1-0, Ben White lo bloqueó y lo sacó de la jugada, de modo que nadie quedó siquiera cerca del goleador. Por su parte, bloqueó el remate posterior de Noni Madueke en el minuto 16. Estuvo implicado de algún modo en la mayoría de las acciones peligrosas, en ambos lados del campo. Su pase del minuto 49 merecía haber dado lugar, como mínimo, a una gran ocasión del Dortmund. En la segunda parte solo destacó ya en ataque. Nota: 2

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Fabio Silva

Fue titular por delante del delantero Serhou Guirassy, recién recuperado de una lesión muscular. En el minuto 20 protagonizó la primera aproximación a portería del Borussia, aunque fue muy inofensiva. Con un pase sutil generó una media ocasión para Daniel Svensson, pero después perdió el balón de mala manera en el centro del campo y Declan Rice debería haberlo aprovechado para marcar el 2-0. Aun así, fue el jugador más peligroso del Dortmund en la primera parte y, tras el descanso, trató de dar vida al juego hasta su sustitución, aunque al final no tuvo suerte. Nota: 4

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: Maximilian Beier

Doce contactos con el balón, siete pases, un fuera de juego y ningún disparo: los números de Maximilian Beier en la primera parte reflejan lo pobre que fue su actuación. Aunque figuraba en el once como segundo delantero, jugó casi siempre por detrás de Fabio Silva. Al comienzo de la segunda mitad desperdició la oportunidad de hacer el 1-1 tras un buen pase de Svensson al no acertar a golpear el balón por motivos difíciles de explicar. Su actuación no admitía defensa hasta que marcó con calidad el 1-1 en la primera gran ocasión del Dortmund, tras una excelente carrera de Jean Gadou. Así, lo que parecía un 5 acabó siendo otra cosa. Nota: 3,5

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BVB, notas del Borussia Dortmund ante el Arsenal: suplentes

Serhou Guirassy: Entró por Fabio Silva en el minuto 64 y reapareció tras su lesión muscular. Niko Kovac habría preferido darle descanso, pero, después del 1-1, el técnico del Dortmund vio claramente una oportunidad. Sin embargo, Guirassy aportó muy poco en ataque. Y, en el otro extremo, tuvo suerte de no introducir el balón en su propia portería al intentar despejar una ocasión del Arsenal en el minuto 80. Nota: 4,5

Konstantinos Karetsas: Entró junto a Guirassy en sustitución del goleador Maximilian Beier. Sin embargo, no logró aportar nada al ataque. El doble cambio no mejoró al Dortmund. Nota: 4,5

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Marcel Sabitzer: Entró por Bellingham en el minuto 73, pero su incorporación tampoco tuvo demasiado efecto. Sin calificar.

Filippo Mane: Entró en el tiempo añadido por el destacado Gadou. También contribuyó a evitar la amenaza de un segundo gol en contra. Sin calificar.