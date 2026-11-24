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El BVB se ganó un 1-1 ante el Arsenal en la quinta jornada de la Champions League gracias a una valiente segunda parte. Sus mejores jugadores fueron dos defensas. Las notas y los análisis individuales.

El Arsenal se adelantó merecidamente tras un inicio de claro dominio gracias a una magnífica vaselina de Viktor Gyökeres (10'). En el gol encajado, el Dortmund no logró presionar al Arsenal pese a contar, sobre el papel, con ocho jugadores de perfil defensivo y una línea de cinco atrás. El problema persistió durante buena parte de la primera mitad. Aun así, el BVB realizó cinco disparos antes del descanso, aunque ninguno entrañó peligro. En la segunda parte, el Dortmund jugó con mucha más valentía, se metió en el partido y logró un merecido 1-1 por medio de Maximilian Beier, que hasta

entonces había estado muy flojo (55'). Joane Gadou le dio un pase magnífico tras una carrera en solitario. Cuatro minutos antes, el Dortmund había reclamado, con razón, una mano dentro del área después de que el balón golpeara en el antebrazo de Gyökeres. Sin embargo, el VAR no intervino por motivos difíciles de explicar.

¡Aquí puedes leer la crónica completa del partido del BVB ante el Arsenal!

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Notas del BVB ante el Arsenal: Gregor Kobel

Sí, el disparo de Viktor Gyökeres para el 1-0 fue magnífico. Y no, Kobel no cometió ningún error claro de portero. Aun así, dejó una impresión algo desafortunada en el primer gol encajado. Pocos minutos después respondió con una gran parada ante Christos Tzolis, aunque también tuvo suerte de que Svensson bloqueara el rechace de Madueke. Nota: 3,5

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Notas del BVB ante el Arsenal: Joane Gadou

Como toda la zaga, tuvo muchísimo trabajo al principio y, al igual que sus compañeros, le costó encontrar las marcas y entrar en el partido. Pasados 20 minutos, empezó a controlar algo mejor a Christos Tzolis y a ganar algún duelo. Una recuperación suya propició poco antes del descanso un contragolpe bastante bueno del Dortmund, que él mismo terminó con un disparo desde un ángulo cerrado. Otra recuperación, seguida de una carrera por el centro del campo de una audacia extraordinaria que culminó con un pase a Maxi Beier, dio lugar al 1-1. Después también robó un balón en su propia área. Fue sustituido poco antes del final, una decisión que no solo a él le costó entender. Nota: 2

Notas del BVB ante el Arsenal: Waldemar Anton

En su regreso al once titular también lo tuvo bastante difícil, porque hubo de intervenir mucho. Al principio pareció algo más sólido que Nico Schlotterbeck, aunque la diferencia fue mínima. Durante una fase de ímpetu ofensivo del Dortmund, perdió un balón y luego la carrera ante Noni Madueke, lo que estuvo a punto de tener consecuencias. Después compensó esa acción con una gran entrada ante Gyökeres. Nota: 3,5

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Notas del BVB ante el Arsenal: Nico Schlotterbeck

Lo pasó mal frente a Viktor Gyökeres y Noni Madueke. Lo mantuvieron tan ocupado que por momentos hasta pareció falto de agilidad, algo que no suele caracterizar al internacional alemán. Eso sí, realizó una gran intervención ante Declan Rice en el tramo final de la primera parte. Pasó más desapercibido en la segunda, lo cual fue positivo en este partido. Al intentar despejar definitivamente una ocasión del Arsenal, chocó sin querer con Kobel. Nota: 4

Notas del BVB ante el Arsenal: Julian Ryerson

Pasó mucho más desapercibido que Svensson en la otra banda durante la primera mitad, aunque también fue más fiable. Cuando los londinenses atacaban, él tampoco estuvo siempre a la altura. En el último minuto del tiempo añadido volvió a despejar a saque de banda. En conjunto, una actuación sólida. Nota: 3,5

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Notas del BVB ante el Arsenal: Jobe Bellingham

También mejoró claramente tras una primera parte más bien floja y se esforzó mucho más por dar salida al juego. Estaba ligeramente en fuera de juego en el que habría sido su gol del 2-1. Fue sustituido por Marcel Sabitzer en el minuto 73. Nota: 4

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Notas del BVB ante el Arsenal: Felix Nmecha

Brilló recientemente como goleador y después sus celebraciones provocaron debates controvertidos . Ante el Arsenal tuvo que emplearse a fondo para tratar de frenar el avance de los fuertes londinenses. No lo consiguió demasiado bien y también tuvo una pequeña parte de responsabilidad en el 0-1. En Londres apenas intentó intervenir en el área rival y, cuando lo hizo, no tuvo éxito. En conjunto, una actuación más bien irregular. Nota: 4,5

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Notas del BVB ante el Arsenal: Joey Veerman

Como casi siempre, fue el jugador del Dortmund que más veces tocó el balón y, sobre el papel, completó muchos pases. Pero eso también se debió a que sus compañeros tuvieron que correr con decisión detrás de algunos de sus envíos. Su juego pareció menos preciso de lo habitual y a sus acciones les faltó claridad. Sin embargo, en la segunda mitad, cuando el Dortmund se metió en el partido a base de lucha, asumió el mando y distribuyó el balón con inteligencia también hacia delante. Nota: 3

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Notas del BVB ante el Arsenal: Daniel Svensson

Antes del 1-0, Ben White le bloqueó y le dejó fuera de la jugada, de modo que nadie quedó siquiera cerca del goleador. En el minuto 16 fue Svensson quien bloqueó el rechace de Noni Madueke. De un modo u otro, participó en la mayoría de las acciones de peligro, tanto a favor como en contra. Su pase en el minuto 49 merecía haber generado, como mínimo, una ocasión clarísima para el Dortmund. En la segunda mitad destacó ya casi exclusivamente en ataque. Nota: 2

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Notas del BVB ante el Arsenal: Fabio Silva

Fue el elegido por delante del delantero Serhou Guirassy, que acababa de recuperarse de una lesión muscular. En el minuto 20 protagonizó la primera aproximación del Borussia a la portería rival, aunque fue muy inofensiva. Con un buen pase generó una media ocasión para Daniel Svensson, pero después perdió el balón de mala manera en el centro del campo, una acción que Declan Rice debería haber aprovechado para hacer el 2-0. Aun así, fue el jugador más peligroso del Dortmund en la primera mitad y, tras el descanso, intentó dar vida al juego hasta su sustitución, aunque acabó sin fortuna. Nota: 4

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Notas del BVB ante el Arsenal: Maximilian Beier

Doce contactos con el balón, siete pases, un fuera de juego y ningún disparo: los números de Maximilian Beier en la primera mitad reflejan lo pobre que fue su actuación. Alineado sobre el papel como segundo delantero, jugó la mayor parte del tiempo por detrás de Fabio Silva. Al comienzo de la segunda mitad dejó escapar la oportunidad de hacer el 1-1 tras un buen pase de Svensson, al no acertar a golpear el balón por motivos difíciles de explicar. Su actuación era indefendible, hasta que aprovechó la primera gran ocasión del Dortmund, nacida de una excelente carrera de Joane Gadou,

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para marcar con acierto el 1-1. Así, lo que iba camino de ser un 5 acabó siendo... Nota: 3,5

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Notas del BVB ante el Arsenal: suplentes

Serhou Guirassy: Entró en el minuto 64 por Fabio Silva y reapareció tras su lesión muscular. Niko Kovac habría preferido darle descanso, pero, después del 1-1, el entrenador del Dortmund vio claramente una oportunidad. Sin embargo, Guirassy aportó muy poco en ataque. En el otro extremo tuvo suerte de no introducir el balón en su propia portería al intentar despejar una ocasión del Arsenal en el minuto 80. Nota: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Entró junto a Guirassy en sustitución del goleador Maximilian Beier, pero no consiguió aportar impulso ofensivo. El Dortmund no mejoró con el doble cambio. Nota: 4,5

Marcel Sabitzer: Entró en el minuto 73 por Bellingham, pero su incorporación tampoco tuvo demasiado efecto. Sin calificación.

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Filippo Mane: Entró en el tiempo añadido por Gadou, que había estado a gran nivel. También se esforzó por evitar el segundo gol que amenazaba con encajar el Dortmund. Sin calificación.