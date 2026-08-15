Según informa Matteo Moretto, el Borussia Dortmund se encuentra ahora mismo en la pole position en la carrera por el lateral derecho. Hace ya unos días, el periodista de fichajes español había hablado en un programa de Radio Marca de un interés de principio de los aurinegros por el jugador de 20 años.

Es cierto que Fort también despierta interés, entre otros, en la Premier League, pero el BVB es actualmente el favorito para llevarse su fichaje. Además, ya se han producido los primeros contactos. En Dortmund, el joven español podría tomar el relevo de Yan Couto, que recientemente se incorporó al Como 1907 en calidad de cedido. El sorprendente equipo italiano también se aseguró una opción de compra de 20 millones de euros por el brasileño.

En consecuencia, el técnico Niko Kovac solo tiene actualmente a Julian Ryerson como lateral derecho puro. Waldemar Anton, Filippo Mane o el lateral izquierdo Daniel Svensson, en cambio, no son más que soluciones de emergencia para el carril derecho, en caso de que el entrenador del BVB, como se espera, mantenga su sistema con una línea de tres o incluso de cinco defensas.

BVB: ¿Cuánto costaría el fichaje de Hector Fort?

La cifra del traspaso por Fort rondaría los 20 millones de euros. Según el informe, también es posible una operación por diez millones de euros, aunque vinculada a un 50 por ciento de plusvalía para el Barça en una futura venta. Tampoco se descarta una cesión con opción de compra posterior.

Sin embargo, una incorporación en propiedad no parece improbable pese a las exigencias de los catalanes, dadas las últimas novedades. Debido al frustrado traspaso de Said El Mala, el BVB podría utilizar los 50 millones de euros inicialmente previstos para ello en reforzar la profundidad de la plantilla. La primera alternativa al atacante del 1. FC Colonia es actualmente Giannis Konstantelias, del PAOK Salónica, que, según se comenta, estaría disponible por unos 25 millones de euros. En consecuencia, aún habría margen económico suficiente para apostar fuerte por Fort.

Sin embargo, Fort sigue siendo todavía un jugador relativamente desconocido en la élite del fútbol europeo. Después de que en Barcelona solo dispusiera de apariciones breves, pasó la última temporada cedido en el Elche CF. Pero, pese a una competencia claramente menor, tampoco allí logró dar el gran salto. Al final, sumó algo más de 600 minutos repartidos en 17 partidos. En ellos, Fort aportó tres goles y dos asistencias.

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