Busquets, lesionado: Qué dolencia tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con España y el Barcelona

Un comunicado médico confirma la lesión que sufre el jugador del Barcelona y de la selección española.

Sergio Busquets terminó lesionado el partido frente a en la . Tras retirarse del campo y llevándose la mano a su pierna, se intuía que podría tener una lesión y así lo ha confirmado el parte médico de la Federación Española de Fútbol:

"Sergio Busquets sufre un esguince de ligamento colateral externo de grado leve en la rodilla izquierda", reza el parte médico.

🚨ÚLTIMA HORA | Diagnóstico inicial @5sergiob:



➡️ Esguince de ligamento colateral externo de grado leve en la rodilla izquierda.



➡️ Mañana se le practicará una resonancia magnética en .



➡️ El jugador no se ejercita con el grupo en Suiza.#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/jmBsaSWrRF — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 15, 2020

La Federación confirmó que el futbolista no volverá aún a si no que se desplazará a Sevilla donde se juega la clasificación para la Final Four ante y allí será sometido a una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico inicial. Se une a las bajas de Navas, Gayá y Ansu Fati, inicialmente convocados por Luis Enrique para los tres partidos que había de jugar España.

Baja ante Alemania y duda ante el en Liga

Busquets se perderá con casi total seguridad el último encuentro de la UEFA Nations League ante Alemania y es duda para disputar el encuentro de Liga del próximo sábado 21 de noviembre ante el Atlético de Madrid en uno de los platos fuertes de la Liga.