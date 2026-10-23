Los jugadores del Barcelona aspiran a resolver el Clásico ante el Real Madrid el próximo domingo y a ampliar la diferencia a 9 puntos en lo más alto de la clasificación en caso de conseguir la victoria, en un duelo de gran importancia para el conjunto catalán, que busca aprovechar la ocasión para reforzar su posición frente a su rival tradicional.

Rodri, centrocampista del Barcelona, habló en declaraciones a la cadena "DAZN" sobre el esperado enfrentamiento, que será su primer Clásico en casi 7 años, ya que su última aparición ante el Real Madrid se remonta a la temporada 2018-2019, cuando era jugador del Atlético de Madrid.

Rodri se refirió a José Mourinho, entrenador del Real Madrid, elogiando su fuerte personalidad y su enfoque táctico, señalando la diferencia entre su filosofía y el estilo que emplea el Barcelona.

El centrocampista dijo: "Sabemos que es un entrenador con una gran personalidad. Es una persona muy decidida y tiene una filosofía muy clara. Siempre eleva el nivel de competencia dentro de su equipo y tiene un estilo diferente al nuestro".

Rodri aseguró que el Barcelona espera un duelo complicado ante el Real Madrid, que afrontará el partido con la ambición de conseguir la victoria y responder a sus últimos resultados en el Clásico, señalando que el conjunto blanco solo ha ganado dos de los últimos 7 enfrentamientos entre ambos rivales, lo que le da un motivo adicional antes del encuentro del domingo.

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Y añadió: "Esperamos que el Real Madrid dé todo lo que pueda. Ha ganado dos de los últimos 7 partidos de Clásico y buscará la revancha".

El jugador del Barcelona no pasó por alto el reciente tropiezo de su equipo ante el Paris Saint-Germain, pero subrayó que eso no afectará a las ambiciones del equipo ni a su deseo de seguir cosechando éxitos, destacando que los jugadores mantienen su mentalidad competitiva antes del esperado duelo.

Rodri concluyó sus declaraciones subrayando que la motivación sigue intacta dentro del conjunto catalán, diciendo: "Llegamos tras ese tropiezo en París, pero mantenemos la mentalidad y las ganas de seguir logrando grandes cosas".