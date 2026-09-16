Busca al Real Madrid: ¿quién está detrás de la iniciativa de apoyo a Ceuta?

Diversos informes han revelado nuevos detalles sobre la iniciativa que apareció en varios partidos de LaLiga durante los últimos días, y que portaba un mensaje de apoyo a la ciudad de Ceuta, después de que las camisetas que vistieron algunos jugadores desataran una amplia polémica, especialmente por la diferencia de posturas entre los clubes y los jugadores al respecto.

Según el diario Marca, detrás de la iniciativa está la Asociación de Empresarios de Valencia, uno de los colectivos empresariales más destacados de la región, presidida por Vicente Boluda, expresidente del Real Madrid, en una vinculación directa que explica parte del trasfondo de la iniciativa y de las partes que la respaldan.

Las camisetas portaban la frase «Todos somos ceutíes», junto a otra que decía «Ceuta y los caballeros del mar», mientras que en la parte trasera aparecía el nombre «Ceuta» y el escudo de España, en un mensaje que, según la asociación, pretende expresar solidaridad con los habitantes de la ciudad y reafirmar la cohesión regional y social en España.

Marca aclaró que la iniciativa no partió de LaLiga ni del Gobierno de la Comunidad Valenciana, sino de la Asociación de Empresarios de Valencia, que la anunció oficialmente a través de sus cuentas el pasado 10 de septiembre.

Posteriormente, la asociación trasladó a los clubes de la región valenciana la posibilidad de vestir las camisetas durante los partidos, antes de que la iniciativa obtuviera la aprobación de LaLiga, para aparecer más tarde en varios encuentros, tanto por parte de los clubes impulsores de la iniciativa como de sus rivales.

El Villarreal fue uno de los clubes más destacados que acogieron la idea, dada la vinculación de la familia Roig, propietaria del club, con la membresía de la Asociación de Empresarios de Valencia, mientras que el club confirmó, según lo recogido por Marca, su disposición a apoyar cualquier nueva iniciativa en la misma línea.

Las camisetas aparecieron en el enfrentamiento entre el Levante y el Barcelona, pero los jugadores del conjunto catalán no las vistieron después de que el club rechazara participar en la iniciativa, mientras que los jugadores del Levante sí lucieron la camiseta.

En el partido entre el Elche y el Real Madrid, varios jugadores de ambos equipos vistieron las camisetas, pero Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté no mostraron el mensaje principal por completo, tras haberlo tapado, mientras que Vinícius y Mbappé se quitaron la camiseta antes de la ceremonia de saludos.

A esto le había precedido la aparición de Abde Ezzalzouli con una camiseta de apoyo a Ceuta durante el partido entre el Villarreal y el Real Betis, algo que lo expuso a críticas e insultos por parte de algunos aficionados marroquíes, antes de que el jugador asegurara que la camiseta tenía un carácter social y no político.

A pesar de la polémica que acompañó a la iniciativa, la Asociación de Empresarios de Valencia no emitió ningún comentario sobre las posturas de los jugadores o los clubes en los últimos partidos, y se limitó a reafirmar que su objetivo declarado es expresar solidaridad con los habitantes de Ceuta y reforzar la «cohesión regional y social en España».