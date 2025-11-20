Burnley vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Burnley recibe a Chelsea este sábado 22 de noviembre a las 13:30 horas (España) en el estadio Turf Moor, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Burnley vs. Chelsea de la Premier League 2025-26

Los Clarets llegan al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de West Ham en la fecha 11, a pesar de los goles de Zian Flemming y Josh Cullen. El equipo dirigido por Scott Parker es décimo séptimo en la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, los Blues vencieron por 3-0 a Wolves en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto. El cuadro a cargo de Enzo Maresca es tercero en la tabla con 20 unidades.

Cómo ver Burnley vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar Sudamérica Disney+ México FOX One, Caliente TV Estados Unidos Universo, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Burnley vs Chelsea

Premier League - Premier League Turf Moor

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Turf Moor.

México:06:30 horas

Argentina:09:30 horas

Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Burnley

Los Clarets se encuentran al borde de caer a la zona del descenso, después de un par de derrotas consecutivas.

Noticias del Chelsea

Los Blues se encuentran en buen momento, solo seis puntos por detrás del líder en la Premier y entre los mejores 12 de la Champions League, donde tendrán un partido clave frente a Barcelona a mitad de semana.

