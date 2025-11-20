+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Premier League
team-logoBurnley
Turf Moor
team-logoChelsea
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Burnley vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Burnley y Chelsea, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Burnley recibe a Chelsea este sábado 22 de noviembre a las 13:30 horas (España) en el estadio Turf Moor, por la décima segunda jornada de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Burnley vs. Chelsea de la Premier League 2025-26

Los Clarets llegan al compromiso después de perder por marcador de 2-3 a manos de West Ham en la fecha 11, a pesar de los goles de Zian Flemming y Josh Cullen. El equipo dirigido por Scott Parker es décimo séptimo en la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, los Blues vencieron por 3-0 a Wolves en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Malo Gusto, Joao Pedro y Pedro Neto. El cuadro a cargo de Enzo Maresca es tercero en la tabla con 20 unidades.

Cómo ver Burnley vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosUniverso, USA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Burnley vs Chelsea

crest
Premier League - Premier League
Turf Moor

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 13:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Turf Moor.

  • México:06:30 horas
  • Argentina:09:30 horas
  • Estados Unidos: 07:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Burnley contra Chelsea alineaciones

BurnleyHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
M. Dubravka
5
M. Esteve
3
Q. Hartman
6
A. Tuanzebe
2
K. Walker
24
C
J. Cullen
16
Florentino
8
L. Ugochukwu
19
Z. Flemming
17
L. Tchaouna
11
J. Anthony
1
R. Sanchez
24
C
R. James
4
T. Adarabioyo
3
M. Cucurella
23
T. Chalobah
8
E. Fernandez
7
P. Neto
17
A. Santos
20
J. Pedro
11
J. Gittens
9
L. Delap

4-2-3-1

CHEAway team crest

BUR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Parker

CHE
-Alineación

Suplentes

Manager

  • E. Maresca

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Burnley

Los Clarets se encuentran al borde de caer a la zona del descenso, después de un par de derrotas consecutivas.

Noticias del Chelsea

Los Blues se encuentran en buen momento, solo seis puntos por detrás del líder en la Premier y entre los mejores 12 de la Champions League, donde tendrán un partido clave frente a Barcelona a mitad de semana.

Cómo llegan al partido

BUR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BUR

Últimos partidos

CHE

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

4

Goles marcados

13
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Enlaces útiles

