Cómo ver el Burgos CF contra el Castellón con una VPN

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 12 1 nov 2026 - 12:30 Estadio El Plantio

El Burgos CF recibe al Castellón en el estadio El Plantío en un partido de Segunda División con mucho en juego en ambos extremos de la tabla. El equipo de Sergio Francisco recibe al líder de la liga en Burgos en lo que se presenta como una dura prueba para sus aspiraciones de ascenso.

El Burgos llega en un buen momento tras encadenar dos victorias ligueras, y un triunfo en la Copa del Rey entre semana ha dado aún más impulso a su temporada. El ambiente en El Plantío debería estar a la altura de la ocasión, con el conjunto local deseoso de reivindicarse ante el equipo que marca el paso en la categoría.

El Castellón, dirigido por Pablo Hernandez, viaja al norte tras haber perdido solo uno de sus últimos cinco partidos oficiales. Sus tres victorias consecutivas a domicilio en liga reflejan lo cómodo que se ha mostrado lejos de casa esta temporada.

El conjunto visitante está marcando con facilidad y manteniendo la portería a cero, señales de un equipo que juega con mucha confianza. Hernandez ha construido un equipo que parece capaz de sostener la lucha por el título hasta bien avanzada la temporada.

Para el Burgos, un resultado positivo reduciría la distancia con la cabeza de la tabla y reforzaría sus propias aspiraciones. Ambos banquillos afrontarán el encuentro con un planteamiento táctico claro.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el Burgos CF contra el Castellón, incluida la hora de inicio y las últimas noticias de ambos equipos.

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