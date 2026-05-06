La Bundesliga atrae cada año a millones de aficionados. Equipos como el BVB y el Bayern, con su tirón internacional, interesan también a espectadores de otros países.

¿Quién los emite en TV y en streaming?

¿Hasta cuándo tienen Sky y DAZN los derechos?

A partir de la 2025/26, los derechos se dividirán entre dos proveedores.

Sky transmite el partido del “viernes de focos” y todos los encuentros del sábado, tanto en TV lineal como en streaming a través de SkyGo y WOW.

La retransmisión del sábado ahora está en DAZN. Los partidos del domingo siguen en exclusiva en esta plataforma. Además de la señal lineal, habrá un streaming adicional en la web o la app. Estos derechos son válidos para ambos proveedores hasta la temporada 2028/29.

Algunos partidos del inicio y el final de la temporada se verán en abierto en Sat.1.

Bundesliga: toda la información sobre la retransmisión. ¿Quién emite los partidos en directo por TV y streaming? Marcador en directo en SPOX.

Si no puedes ver los partidos en directo pero no quieres perderte los momentos clave de la Bundesliga, visita nuestra web: ofrecemos marcadores en vivo de los encuentros más destacados, sobre todo de Bayern y BVB.

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