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Bundesliga: toda la información sobre la retransmisión, en un vistazo: ¿Quién emite los partidos en directo por TV y en streaming?

Bundesliga
Augsburg
Bayer Leverkusen
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Borussia Moenchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Heidenheim
FC Colonia
Friburgo
Hamburgo
Hoffenheim
Mainz 05
RB Leipzig
St.Pauli
Union Berlin
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Wolfsburgo

Aquí encontraréis toda la información sobre la retransmisión de los partidos de la Bundesliga por televisión y en streaming.

La Bundesliga atrae cada año a millones de aficionados. Equipos como el BVB y el Bayern, con su tirón internacional, interesan también a espectadores de otros países.

¿Quién los emite en TV y en streaming?

Hoffenheim vs Werder Bremen
DAZN
Augsburg vs Borussia Moenchengladbach
DAZN
VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen
DAZN
RB Leipzig vs St.Pauli
DAZN
Wolfsburgo vs Bayern Múnich
DAZN
Hamburgo vs Friburgo
DAZN
FC Colonia vs FC Heidenheim
DAZN
Mainz 05 vs Union Berlin
DAZN

¿Hasta cuándo tienen Sky y DAZN los derechos?

A partir de la 2025/26, los derechos se dividirán entre dos proveedores. 

Sky transmite el partido del “viernes de focos” y todos los encuentros del sábado, tanto en TV lineal como en streaming a través de SkyGo y WOW.

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La retransmisión del sábado ahora está en DAZN. Los partidos del domingo siguen en exclusiva en esta plataforma. Además de la señal lineal, habrá un streaming adicional en la web o la app. Estos derechos son válidos para ambos proveedores hasta la temporada 2028/29.

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Algunos partidos del inicio y el final de la temporada se verán en abierto en Sat.1.

Bundesliga: toda la información sobre la retransmisión. ¿Quién emite los partidos en directo por TV y streaming? Marcador en directo en SPOX.

Si no puedes ver los partidos en directo pero no quieres perderte los momentos clave de la Bundesliga, visita nuestra web: ofrecemos marcadores en vivo de los encuentros más destacados, sobre todo de Bayern y BVB.

Guía TV: ¿dónde ver cada partido en directo por TV y streaming en Alemania? Resumen.

DatoBreve información
OrganizadorDFL
Fundación24 de agosto de 1963
Equipos 18
Jornadas34
Jugador con más partidos (selección)Karl-Heinz Körbel (602) 
Máximo goleadorGerd Müller (365)
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