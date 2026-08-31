El Arsenal también ha ganado su segundo partido de esta temporada de la Premier League. En Birmingham, el conjunto londinense fue demasiado fuerte para el Aston Villa con un 0-1, gracias a un gol de Bukayo Saka.

La semana pasada, el Arsenal había comenzado la nueva temporada con una victoria en casa por 3-0 ante el recién ascendido Coventry City. El Aston Villa, en cambio, cayó con estrépito: 4-0 a domicilio ante el Brighton & Hove Albion.

En casa, el equipo del técnico Unai Emery quería tomarse la revancha por esa dura derrota. Lo hizo con, entre otros, Ian Maatsen y el recién llegado Nicolas Jackson, que debe hacer olvidar a Ollie Watkins, en el once inicial.

Antes del descanso, el Arsenal tuvo el control, pero la ocasión más clara fue para Emiliano Buendía. El atacante vio cómo su intento se estrellaba en el larguero.

A los quince minutos del comienzo de la segunda parte, el Arsenal parecía conseguir un penalti tras una falta sobre Saka. Sin embargo, el VAR corrigió la decisión, ya que la infracción se cometió fuera del área. Así que el Arsenal tuvo que conformarse con un tiro libre, que no dio resultado.

No mucho después, llegó igualmente el gol. Riccardo Calafiori deslizó el balón hacia el área pequeña y Saka lo empujó al fondo de la red: 0-1 para los visitantes.

Esa ventaja ya no se le escapó realmente al Arsenal. Es más: el Aston Villa no logró ni un solo disparo a puerta en todo el partido, por lo que David Raya apenas tuvo que intervenir para mantener su portería a cero.