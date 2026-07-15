Buijs le señala a Ihattaren el momento perfecto para dejar el Fortuna

Danny Buijs admite que Mohamed Ihattaren podría dejar el Fortuna Sittard. El técnico limburgués espera que el mediocampista ofensivo tome la mejor decisión.

«Si aparece una oferta muy buena para él y para el club, debe irse. Pero si la opción no le convence, mejor que se quede y dé el máximo aquí un año más», le dijo Buijs a Ihattaren el miércoles en ESPN.

El propio Ihattaren ha repetido que está abierto a dar el salto a una categoría superior. El creador de juego, vinculado al club hasta mediados de 2027, no descarta PSV, Feyenoord o Ajax, aunque por ahora no hay movimientos en el mercado.

El exjugador del PSV, el Ajax y la Juventus, entre otros, disputó la temporada pasada 30 partidos con la camiseta del Fortuna, en los que marcó seis goles y dio once asistencias.

Buijs, en su último año de contrato, admite: «Me lo paso muy bien aquí, pero ya es hora de que el club se profesionalice más para seguir en la Eredivisie».

«Si veo futuro y desarrollo, y además me divierto, esos son los ingredientes», añade el ambicioso Buijs.

El técnico espera aprovechar la pretemporada para sentar las bases de un curso sólido en la Eredivisie: «Me alegra tener varias semanas de preparación. Lo ideal es contar con unos cimientos sobre los que seguir construyendo, pero aún no estamos en esa posición; es uno de los objetivos para los próximos años».