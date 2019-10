Buffon revela lo que le dijo Cristiano tras su chilena en Turín: "No está mal para uno de 33 años, ¿no?"

Gianluigi Buffon ha aprovechado el Festival del Deporte de Trento para revelar lo que le dijo Cristiano Ronaldo tras su chilena en Turín

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de la historia, y si es considerado así es por algo. Superada ampliamente la treintena, el portugués sigue obsesionado con ganar y seguir batiendo todos los récords habidos por haber.

En el Festival del Deporte de Trento, organizado por 'La Gazzetta dello Sport', su compañero de equipo en la , el guardameta Gianluigi Buffon reveló lo que le dijo el por entonces jugador del en la victoria 0-3 que los blancos asestaron a los juventinos en 2018, y donde el luso anotó una chilena que pasó a la historia de la Champions.

"Tras unos 25 segundos de normal frustración por el gol recibido, pensé en lo que me había hecho, algo realmente bonito. Y le pregunté 'Cristiano, ¿cuántos años tienes?' Y él me dijo 'no está mal para uno de 33 años, ¿no?' Al final reímos los dos", comentaba Buffon, que regresó esta temporada al cuadro dirigido por Sarri tras una temporada en el .

En el encuentro entre los españoles y los italianos, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2017/18, el cuadro de Zidane fue contundente y una de las claves fue la actuación de Ronaldo.

El delantero, además de la chilena, anotó otro tanto para culminar un doblete que abrió el camino para la tercera Champions consecutiva del equipo de la capital de .

Tras la experiencia, Buffon ha expresado su profunda alegría y satisfacción por poder compartir el mismo vestuario que el campeón de 5 Champions, entre otros trofeos.

"Al final de mi carrera he tenido la posibilidad de jugar con Cristiano, es un valor más. Es difícil crecer si no juegas con los mejores y quería añadirle a la lista de los grandes campeones con los que he jugado. Es un chico educado, lo ves por cómo se porta con los demás compañeros. Nosotros solemos tomarnos dos o tres minutos en los entrenamientos para hablar y para mí ha sido un placer conocerle", comentó.

El guardameta, además, finalizó hablando sobre su deseo de que su compañero de equipo logre un nuevo Balón de Oro ya que piensa que si eso sucede es por que la Juventus habría conseguido una nueva Copa de Europa.