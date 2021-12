Buffon, sobre la Liga MX y la MLS: "Son experiencias que me gustaría tener"

Con 43 años y una larga trayectoria a sus espaldas, Gigi Buffon sigue vigente defendiendo la portería del Parma en la Serie B de Italia. Y aunque en teoría este destino lo eligió para culminar su carrera donde todo empezó, lo cierto es que el experimentado guardameta italiano no descarta tomar otro rumbo una vez logre el ansiado ascenso a la Serie A.

Sí, porque la edad es la de un adulto, pero los sueños son siempre los de un niño. Y Buffon nunca ha dejado de soñar. El campeón del mundo en 2006 reveló en una charla amena con su excompañero Hristo Stoichkov, con quien compartió vestuario durante su primer año en el Parma, que no descarta la posibilidad de jugar en la Liga MX o incluso en la MLS.

"Estas son experiencias que me gustaría. Después de llevar al Parma a la Serie A, tal vez me quede un año para una última experiencia. Nunca se sabe", dijo Gigi a Stoichkov en una entrevista que fue transmitida en exclusiva por TUDN, al tiempo que hizo un repaso de algunas cosas que le gustaría hacer tan pronto culmine su carrera profesional.

“Después del retiro siempre seguiré así. Me gusta la vida, soy positivo. Si me preguntas qué haré en el futuro, te digo que no sé. Conociéndome a mí mismo, sé que me gustará. Quiero mejorar, aprender inglés, hacer cusos de gerente... todas esas cosas siempre me han fascinado", confiesa Buffon, quien actualmente pelea por ayudar al Parma a regresar al Calcio.